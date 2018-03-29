Вечірка у «Брамі»: як «запалювали» гості під бачату. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Запальна вечірка Valentine’s Bachata Party відбулась у ресторації «Брама». Близько сотні гостей прийшли потанцювати улюблену бачату. Більшість дотрималась дрес-коду: чоловіки у чорному, жінки у золотистому одязі.
Приємно, що на вечірку завітали не лише лучани, а й мешканці Рівного та Львова.
Організатори вечірки - ресторація «Брама» спільно з луцькою танцювальною школою SI Bailar.
Як розповіли у «Брамі», така вечірка відбулась в ресторації вперше, але зважаючи на зацікавленість гостей до соціальних танців, дирекція планує проводити подібні заходи частіше.
До слова, соціальні танці, до яких відносять і бачату, передбачають не просто танці, а й живе спілкування.
«Ми танцюємо і спілкуємось. Немає якихось особливих завчених рухів чи техніки. Крім словесного спілкування, ми спілкуємось тілами через танець, пізнаємо один одного через рухи. Сімейна пара, яка разом уже багато років, відкривається по-новому один для одного…», - розповіла тренер танцювальної школи SI Bailar Ірина Бондаренко.
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Приємно, що на вечірку завітали не лише лучани, а й мешканці Рівного та Львова.
Організатори вечірки - ресторація «Брама» спільно з луцькою танцювальною школою SI Bailar.
Як розповіли у «Брамі», така вечірка відбулась в ресторації вперше, але зважаючи на зацікавленість гостей до соціальних танців, дирекція планує проводити подібні заходи частіше.
До слова, соціальні танці, до яких відносять і бачату, передбачають не просто танці, а й живе спілкування.
«Ми танцюємо і спілкуємось. Немає якихось особливих завчених рухів чи техніки. Крім словесного спілкування, ми спілкуємось тілами через танець, пізнаємо один одного через рухи. Сімейна пара, яка разом уже багато років, відкривається по-новому один для одного…», - розповіла тренер танцювальної школи SI Bailar Ірина Бондаренко.
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