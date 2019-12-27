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Вигідніше не буває: чотири розваги від «ПортCity»*

Вигідніше не буває: чотири розваги від «ПортCity»*
Навіть у будні в торгово-розважальному центрі «ПортCity» веселощі не зупиняються. Навпаки, розважатися вигідно, адже з понеділка до четверга діють знижки на розваги.

Понеділок

Щопонеділка у «ПортCity» - День ролера. Арена розваг GeneratorCity чекає усіх бажаючих покататися на роликах та заощадити кошти. Саме у цей день безлімітне катання на роликах вартує всього 35 гривень, а зі своїми роликами – 25 гривень.

«Це вдвічі дешевше, аніж в інші дні тижня, тож запрошуємо на роледром GeneratorCity. Не втрачайте можливості скористатися вигідними пропозиціями в розважальних зонах «ПортCity», - закликають в GeneratorCity.

Деталі за телефоном: 067 334 50 86.

Вівторок

Щовівторка у кінотеатрі PremierCity - «День глядача», а отже кіномани можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень.

Квитки на фільм Ви можете придбати в касі кінотеатру або на сайті https://premiercity.com.ua/

Зверніть увагу, що акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. У вихідні та святкові дні акція НЕ ДІЄ і вартість квитків у кіно – згідно прейскуранту PremierCity.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88.

Середа

Щосереди у дитячому розважальному центі Figli Migli – день шаленого безліміту. Це найвигідніший день тижня для розваг! Вартість веселощів у лабіринті, віртуальній та батутній зоні – всього 85 гривень.

«Святкуйте дитячі події у Figli Migli. Кожен малюк знайде собі розваги до душі», - закликають у Figli Migli.
Деталі за телефоном: 067 334 50 87.

Четвер

До кінця лютого кожного четверга у StrikeCity – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.

Проведіть весело час з друзями, граючи в боулінг за привабливою ціною!

Деталі за телефоном: 067 334 50 85.

ВАЖЛИВО! Акційні пропозиції дійсні до кінця лютого 2020 року та не сумуються з іншими акціями. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня згідно з прейскурантом цін закладу.

Вигідніше не буває: чотири розваги від «ПортCity»*


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Теги: «ПортCity», розваги, знижки
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