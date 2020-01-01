Місто на Волині залишилося без опалення





Про це повідомила Рожищенська міська рада.



Аварійна ситуація в котельні сталася у неділю, 16 лютого.



Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться усунути несправності протягом дня.



Після завершення необхідних робіт теплопостачання відновлять.





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