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Місто на Волині залишилося без опалення

Місто на Волині залишилося без опалення
Рожищенські будинки відімкнули від централізованого опалення у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомила Рожищенська міська рада.

Аварійна ситуація в котельні сталася у неділю, 16 лютого.

Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться усунути несправності протягом дня.

Після завершення необхідних робіт теплопостачання відновлять.


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Теги: Рожище, тепло, аварія
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