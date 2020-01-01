Місто на Волині залишилося без опалення
Сьогодні, 15:46
Рожищенські будинки відімкнули від централізованого опалення у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Аварійна ситуація в котельні сталася у неділю, 16 лютого.
Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться усунути несправності протягом дня.
Після завершення необхідних робіт теплопостачання відновлять.
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Про це повідомила Рожищенська міська рада.
Аварійна ситуація в котельні сталася у неділю, 16 лютого.
Працівники Рожищенського ПЖКГ намагатимуться усунути несправності протягом дня.
Після завершення необхідних робіт теплопостачання відновлять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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