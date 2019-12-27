Тиждень в Україні почнеться з потепління до +14 градусів





Вночі на заході країни -1 +4 градуси, на півночі -1 +2, у центрі й на півдні -1 -3. Найхолодніше буде на сході України -4 -8 градусів.



Вдень на заході очікується потепління до +10 +14 градусів, на решті території крім сходу – +6 +9, на сході – +3 +6.



Опадів 17 лютого не прогнозують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.Вночі на заході країни -1 +4 градуси, на півночі -1 +2, у центрі й на півдні -1 -3. Найхолодніше буде на сході України -4 -8 градусів.Вдень на заході очікується потепління до +10 +14 градусів, на решті території крім сходу – +6 +9, на сході – +3 +6.Опадів 17 лютого не прогнозують.

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