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Тиждень в Україні почнеться з потепління до +14 градусів

Тиждень в Україні почнеться з потепління до +14 градусів
В Україні у понеділок, 17 лютого, очікується потепління до +14 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на заході країни -1 +4 градуси, на півночі -1 +2, у центрі й на півдні -1 -3. Найхолодніше буде на сході України -4 -8 градусів.

Вдень на заході очікується потепління до +10 +14 градусів, на решті території крім сходу – +6 +9, на сході – +3 +6.

Опадів 17 лютого не прогнозують.

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Теги: потепління, погода, прогноз, синоптики, лютий
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