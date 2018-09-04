Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 17 лютого





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



з 09.00 до 17.00 - вул. Набережна, 10;



з 13:30 до 17:00 - вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул.Теремнівська, 39-57,46-58.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 17 лютого буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:з 09.00 до 17.00 - вул. Набережна, 10;з 13:30 до 17:00 - вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул.Теремнівська, 39-57,46-58.

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