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Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 17 лютого

Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 17 лютого
У понеділок, 17 лютого буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

з 09.00 до 17.00 - вул. Набережна, 10;

з 13:30 до 17:00 - вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул.Теремнівська, 39-57,46-58.


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Теги: електропостачання, світло, відключення, Луцьк
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