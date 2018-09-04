Де у Луцьку не буде світла у понеділок, 17 лютого
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 17 лютого буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
з 09.00 до 17.00 - вул. Набережна, 10;
з 13:30 до 17:00 - вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул.Теремнівська, 39-57,46-58.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
з 09.00 до 17.00 - вул. Набережна, 10;
з 13:30 до 17:00 - вул. Мисливська, вул. Роксолани, вул.Теремнівська, 39-57,46-58.
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