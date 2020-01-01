2-річна дівчинка з Луцька, яку паралізувало через двобічну пневмонію, бореться за життя

Олександра з Луцька, яку в січні цього року паралізувало після двобічної пневмонії, досі бореться за життя.



Як повідомила Інформаційному агентству Олена Філімонюк, наразі дитина перебуває у дуже важкому стані.



Нагадаємо, наслідки важкої двобічної пневмонії змусили дворічну Олександру Філімонюк балансувати на межі життя і смерті. Нині дитина у критично-важкому стані знаходиться у відділенні інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні.



12 січня цього року дворічна Саша потрапила у реанімацію інфекційної лікарні в Луцьку. Ускладнення важкої двобічної пневмонії спровокували важкий діагноз – синдром Гієна-Баре та застійну бактеріальну двобічну пневмонію. Родина у розпачі, адже у дитини паралізувало всі кінцівки. Вона знаходиться на штучній вентиляції легень, бо через параліч дихальних шляхів не може дихати самостійно. Інформацію про стан маленької Саші підтвердили й у відділенні інтенсивної терапії Волинської обласної інфекційної лікарні.



За станом на 15 лютого цього року дівчинка так і не вийшла з критичного стану, повідомила мама дитини.



«Моя донечка досі не вийшла з тяжкого стану. Щодня витрачаємо гроші на препарат для хімічного харчування Аміновен, і решту супутніх препаратів, включаючи антибіотики. Ми вичерпали всі фінансові запаси, і щоденні величезні витрати нам вже не осилити. Лікарі кажуть, що стан і досі надважкий. Чесно радять молитися і просити Бога про милість. Ми всі молимося за її здоров’я», - плаче Олена Філімонюк.



Тож сім’я маленької Сашуні просить усіх, хто вірує в Бога, незалежно від віросповідання, помолитися за спасіння дитини.



Номер картки для допомоги коштами : 5168 7573 2696 6589, Філімонюк Олена Анатоліївна

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