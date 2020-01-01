Маленький лучанин – у ТОП-30 найцікавіших українських відеоблогерів
Сьогодні, 20:30
«Дені Шоу» – відеоканал маленького лучанина Дениса Пуця, який він веде уже протягом трьох років.
Нещодавно влоги хлопчика потрапили у тридцятку найцікавіших україномовних ютуб-каналів за версією інтернет-порталу «Українська правда», пише Таблоїд Волині.
Ідейником створення «Дені Шоу» був тато Ігор, який жартує, що дозволу все ж таки просили у мами. Зі слів Ігоря Пуця, перше відео було відзняте і викладене у мережу, коли Денискові було без тижня три рочки. На сьогодні канал має понад півтори тисячі підписників.
Тематика влогів найрізноманітніша. З улюблених тем – досліди та приготування їжі.
«Намагаємось вигадувати те, що може бути цікавим Дениску і в ідеалі глядачам, його ровесникам, оскільки всі дивляться Ютуб. Готуємо, робимо огляди книжок, іграшок та різні хендмейди. Наша загальна мета – це контент українською та уникання тем, які можуть негативно вплинути на виховання дітей», – розповідає тато.
Ігор каже, що Денис змалку не боявся камери, адже зараз взагалі мало дітей її бояться, бо вони є принципово іншим поколінням порівняно з нами. Син вже в ранньому віці усвідомлював, що таке зйомка, та любив дивитися відео інших влогерів.
В майбутньому Денис хоче стати блогером та будівельником, а поки планує й надалі знімати відео та розповідати цікавинки зі світу дітлахів.
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Нещодавно влоги хлопчика потрапили у тридцятку найцікавіших україномовних ютуб-каналів за версією інтернет-порталу «Українська правда», пише Таблоїд Волині.
Ідейником створення «Дені Шоу» був тато Ігор, який жартує, що дозволу все ж таки просили у мами. Зі слів Ігоря Пуця, перше відео було відзняте і викладене у мережу, коли Денискові було без тижня три рочки. На сьогодні канал має понад півтори тисячі підписників.
Тематика влогів найрізноманітніша. З улюблених тем – досліди та приготування їжі.
«Намагаємось вигадувати те, що може бути цікавим Дениску і в ідеалі глядачам, його ровесникам, оскільки всі дивляться Ютуб. Готуємо, робимо огляди книжок, іграшок та різні хендмейди. Наша загальна мета – це контент українською та уникання тем, які можуть негативно вплинути на виховання дітей», – розповідає тато.
Ігор каже, що Денис змалку не боявся камери, адже зараз взагалі мало дітей її бояться, бо вони є принципово іншим поколінням порівняно з нами. Син вже в ранньому віці усвідомлював, що таке зйомка, та любив дивитися відео інших влогерів.
В майбутньому Денис хоче стати блогером та будівельником, а поки планує й надалі знімати відео та розповідати цікавинки зі світу дітлахів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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