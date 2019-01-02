Винуватець моторошної аварії на Волині відбувся умовним терміном





Про це йдеться у вироку Новолинського міського суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 31 березня минулого року обвинувачений, керуючи автомобілем «Opel Astra G», рухався по вулиці Героїв АТО міста Нововолинська у напрямку до перехрестя вулиці Сонячної.



Так, водій «Opel» не надав перевагу зустрічному транспортному засобу, допустивши зіткнення із мотоциклом «ALFA РМ 110-4». В результаті ДТП мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження, зокрема травму лівої ноги, а саме травматичну субтотальну ампутацію з повним розривом судин, з переломами обох кісток гомілки зі зміщенням, що привело до ампутації нижньої кінцівки в межах здорових тканин на рівні нижньої третини лівого стегна.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Розповів, що в результаті зіткнення його автомобіля з мотоциклом потерпілий отримав травматичну ампутацію ноги. З його слів, після зіткнення він вийняв джгут з машини, і перехожий чоловік наклав його на ногу потерпілого, після чого викликали поліцію та швидку. Обвинувачений зазначив, що чув запах алкоголю від потерпілого. Також показав, що він виплатив потерпілому 13 тисяч гривень.



Натомість потерпілий підтвердив слова обвинуваченого, однак відкинув те, що був у стані алкогольного сп’яніння.



Відтак, суд визнав водія автомобіля винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки, змінивши його на умовне терміном на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець дорожньо-транспортної пригоди у Нововолинську, під час якої мотоциклісту відірвало ногу, відбувся умовним покаранням терміном на два роки.Про це йдеться у вироку Новолинського міського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 31 березня минулого року обвинувачений, керуючи автомобілем «Opel Astra G», рухався по вулиці Героїв АТО міста Нововолинська у напрямку до перехрестя вулиці Сонячної.Так, водій «Opel» не надав перевагу зустрічному транспортному засобу, допустивши зіткнення із мотоциклом «ALFA РМ 110-4». В результаті ДТП мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження, зокрема травму лівої ноги, а саме травматичну субтотальну ампутацію з повним розривом судин, з переломами обох кісток гомілки зі зміщенням, що привело до ампутації нижньої кінцівки в межах здорових тканин на рівні нижньої третини лівого стегна.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Розповів, що в результаті зіткнення його автомобіля з мотоциклом потерпілий отримав травматичну ампутацію ноги. З його слів, після зіткнення він вийняв джгут з машини, і перехожий чоловік наклав його на ногу потерпілого, після чого викликали поліцію та швидку. Обвинувачений зазначив, що чув запах алкоголю від потерпілого. Також показав, що він виплатив потерпілому 13 тисяч гривень.Натомість потерпілий підтвердив слова обвинуваченого, однак відкинув те, що був у стані алкогольного сп’яніння.Відтак, суд визнав водія автомобіля винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки, змінивши його на умовне терміном на два роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію