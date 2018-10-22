Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 20 червня минулого року близько 23.45 неодноразово судимий обвинувачений напав на потерпілу та побив її. Після цього він вирвав з її рук сумочку, з якої дістав гаманець та вкрав 70 гривень. Інші речі разом з гаманцем викинув із сумки на землю та почав тікати.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Розповів суду, що він кілька разів вдарив потерпілу, одночасно забираючи сумку. Після нанесення ударів потерпіла припинила чинити опір. З його слів, жінка кричала, просила не забирати гроші, але він не зважав. У суді чоловік розкаявся, пояснюючи свій вчинок нерозсудливістю та потребою у коштах. Він просив пробачення у потерпілої за вчинене та просив його суворо не карати, враховуючи, що у нього є малолітня дитина, яка народилась під час його перебування в неволі, а дружина є непрацездатною, оскільки доглядає за дитиною.



Натомість потерпіла повідомила суду, що в обвинуваченого була металева виделка, і спочатку він спрямував удар цієї виделкою їй у шию, але вона випала у нього з рук. Тому жінка вважала, що її хотіли вбити. З її слів, цю виделку вона потім підняла у сум`ятті, а згодом поліція знайшла її у сумці, що їй належить. Жінка заначила, що має інвалідінсть. Просила суворо покарати обвинуваченого.



Суд призначив обвинуваченому покарання у виді чотирьох років позбавленян волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неодноразово судимий лучанин посеред вулиці побив жінку та забрав у неї з гаманця гроші. Потерпіла дуже злякалася, зазначивши, що злочинець хотів її вбити, намагаючись вдарити виделкою в шию, але, на щастя, та випала з рук. За цей злочин чоловік проведе за ґратами понад чотири роки.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 20 червня минулого року близько 23.45 неодноразово судимий обвинувачений напав на потерпілу та побив її. Після цього він вирвав з її рук сумочку, з якої дістав гаманець та вкрав 70 гривень. Інші речі разом з гаманцем викинув із сумки на землю та почав тікати.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Розповів суду, що він кілька разів вдарив потерпілу, одночасно забираючи сумку. Після нанесення ударів потерпіла припинила чинити опір. З його слів, жінка кричала, просила не забирати гроші, але він не зважав. У суді чоловік розкаявся, пояснюючи свій вчинок нерозсудливістю та потребою у коштах. Він просив пробачення у потерпілої за вчинене та просив його суворо не карати, враховуючи, що у нього є малолітня дитина, яка народилась під час його перебування в неволі, а дружина є непрацездатною, оскільки доглядає за дитиною.Натомість потерпіла повідомила суду, що в обвинуваченого була металева виделка, і спочатку він спрямував удар цієї виделкою їй у шию, але вона випала у нього з рук. Тому жінка вважала, що її хотіли вбити. З її слів, цю виделку вона потім підняла у сум`ятті, а згодом поліція знайшла її у сумці, що їй належить. Жінка заначила, що має інвалідінсть. Просила суворо покарати обвинуваченого.Суд призначив обвинуваченому покарання у виді чотирьох років позбавленян волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

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