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Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою

Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою
Неодноразово судимий лучанин посеред вулиці побив жінку та забрав у неї з гаманця гроші. Потерпіла дуже злякалася, зазначивши, що злочинець хотів її вбити, намагаючись вдарити виделкою в шию, але, на щастя, та випала з рук. За цей злочин чоловік проведе за ґратами понад чотири роки.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 20 червня минулого року близько 23.45 неодноразово судимий обвинувачений напав на потерпілу та побив її. Після цього він вирвав з її рук сумочку, з якої дістав гаманець та вкрав 70 гривень. Інші речі разом з гаманцем викинув із сумки на землю та почав тікати.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Розповів суду, що він кілька разів вдарив потерпілу, одночасно забираючи сумку. Після нанесення ударів потерпіла припинила чинити опір. З його слів, жінка кричала, просила не забирати гроші, але він не зважав. У суді чоловік розкаявся, пояснюючи свій вчинок нерозсудливістю та потребою у коштах. Він просив пробачення у потерпілої за вчинене та просив його суворо не карати, враховуючи, що у нього є малолітня дитина, яка народилась під час його перебування в неволі, а дружина є непрацездатною, оскільки доглядає за дитиною.

Натомість потерпіла повідомила суду, що в обвинуваченого була металева виделка, і спочатку він спрямував удар цієї виделкою їй у шию, але вона випала у нього з рук. Тому жінка вважала, що її хотіли вбити. З її слів, цю виделку вона потім підняла у сум`ятті, а згодом поліція знайшла її у сумці, що їй належить. Жінка заначила, що має інвалідінсть. Просила суворо покарати обвинуваченого.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді чотирьох років позбавленян волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

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Теги: суд, вирок, побиття, грабіж
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