За неправильне паркування лучани сплатили майже 360 тисяч штрафу

За два місяці у 2020 році інспектори з паркування винесли 2729 повідомлень, а надалі й постанов порушникам правил паркування. Загалом до міського бюджету вже надійшло 359 662.05 гривень.Про це пишуть на сторінці муніципальної варти у фейсбуці."Інспектори намагаються толерантно підходити до кожного з порушників, і якщо водій усвідомлює, що дійсно порушив та з розумінням ставиться до роботи інспекторів, то іноді, профілактична бесіда з таким водієм та попередження дають теж позитивний результат.На жаль, не всі водії усвідомлюють наслідки порушень паркування та зупинки, а їх аргументи, що "немає де стати" чи "мені треба" не мають ні якої логіки", - йдеться у дописі.