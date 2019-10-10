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За неправильне паркування лучани сплатили майже 360 тисяч штрафу

За неправильне паркування лучани сплатили майже 360 тисяч штрафу
За два місяці у 2020 році інспектори з паркування винесли 2729 повідомлень, а надалі й постанов порушникам правил паркування. Загалом до міського бюджету вже надійшло 359 662.05 гривень.

Про це пишуть на сторінці муніципальної варти у фейсбуці.

"Інспектори намагаються толерантно підходити до кожного з порушників, і якщо водій усвідомлює, що дійсно порушив та з розумінням ставиться до роботи інспекторів, то іноді, профілактична бесіда з таким водієм та попередження дають теж позитивний результат.

На жаль, не всі водії усвідомлюють наслідки порушень паркування та зупинки, а їх аргументи, що "немає де стати" чи "мені треба" не мають ні якої логіки", - йдеться у дописі.

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Теги: муніципали, паркування, луцьк
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