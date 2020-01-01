17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає Олена Палагута, яка впродовж багатьох років очолювала наглядову раду Волинського обласного благодійного фонду «Волинська родина» імені Ігоря Мироновича Єремеєва (на фото).
Інформаійне агентство ВолиньPost бажає Олені Петрівні насичених кольорів життя, світанків натхнення, радості життя, вдячності від людей за добрі справи та успіху в усіх починаннях.
Також день народження сьогодні у члена ради ГО «Фонду місцевого розвитку» на громадських засадах, кандидата політичних наук Миколи Іванюка та уродженця Ковеля, співака Аркадія Войтюка.
Іменинники 17 лютого – Георгій, Кирило, Микола, Іван, Юрій, Ганна.
Сьогодні за календарем – День спонтанного прояву доброти – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.
Це свято має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. Головною його метою є нагадати людям про те, що доброта повинна бути завжди і всюди, а найголовніше - добрі справи слід робити безкорисливо.
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, достатку та робити побільше добрих справ не лише у цей день.
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Інформаійне агентство ВолиньPost бажає Олені Петрівні насичених кольорів життя, світанків натхнення, радості життя, вдячності від людей за добрі справи та успіху в усіх починаннях.
Також день народження сьогодні у члена ради ГО «Фонду місцевого розвитку» на громадських засадах, кандидата політичних наук Миколи Іванюка та уродженця Ковеля, співака Аркадія Войтюка.
Іменинники 17 лютого – Георгій, Кирило, Микола, Іван, Юрій, Ганна.
Сьогодні за календарем – День спонтанного прояву доброти – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.
Це свято має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. Головною його метою є нагадати людям про те, що доброта повинна бути завжди і всюди, а найголовніше - добрі справи слід робити безкорисливо.
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, достатку та робити побільше добрих справ не лише у цей день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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