Охорона праці очима дітей: на Волині відбувся конкурс малюнків
Сьогодні, 03:14
Підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». У конкурсі взяли участь учні семи закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці гуртків Любомльського будинку школяра.
У представлених роботах учасники конкурсу розкривали тему, демонстрували своєрідність композиційного рішення. Високу технічну майстерність виконання робіт показали Іванна Патієвич, учениця Любомльського НВК, Дарія Зваричук, учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Софія Швець, Анастасія Мохнюк, Марія Соколюк, вихованці народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського Будинку школяра, – пише Район Любомль.
Заслуговують на увагу малюнки Ангеліни Бєляєвої, учениці Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст., Вікторії Гриб, учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Ольги Шеменюк, вихованки зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського Будинку школяра.
За підсумками журі визнали переможцями та нагородили грамотами Іванну Патієвич, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія» ім. Наталії Ужвій (керівниця Оксана Богута); Дарію Зваричук, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (керівниця Олеся Омельчук); Вікторію Гриб, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 (керівниця Іванна Гриб).
Також нагородили Софію Швець, Анастасію Мохнюк, Марію Соколюк, вихованців народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського будинку школяра (керівниця Оксана Богута ); Ольгу Шеменюк, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського будинку школяра (керівниця Олена Тимощук); Ангеліну Бєляєву, ученицю Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст. (керівниця Тетяна Наумчук).
Роботи переможців конкурсу направили в управління Держпраці у Волинській області для участі у конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».
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У представлених роботах учасники конкурсу розкривали тему, демонстрували своєрідність композиційного рішення. Високу технічну майстерність виконання робіт показали Іванна Патієвич, учениця Любомльського НВК, Дарія Зваричук, учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Софія Швець, Анастасія Мохнюк, Марія Соколюк, вихованці народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського Будинку школяра, – пише Район Любомль.
Заслуговують на увагу малюнки Ангеліни Бєляєвої, учениці Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст., Вікторії Гриб, учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Ольги Шеменюк, вихованки зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського Будинку школяра.
За підсумками журі визнали переможцями та нагородили грамотами Іванну Патієвич, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія» ім. Наталії Ужвій (керівниця Оксана Богута); Дарію Зваричук, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (керівниця Олеся Омельчук); Вікторію Гриб, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 (керівниця Іванна Гриб).
Також нагородили Софію Швець, Анастасію Мохнюк, Марію Соколюк, вихованців народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського будинку школяра (керівниця Оксана Богута ); Ольгу Шеменюк, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського будинку школяра (керівниця Олена Тимощук); Ангеліну Бєляєву, ученицю Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст. (керівниця Тетяна Наумчук).
Роботи переможців конкурсу направили в управління Держпраці у Волинській області для участі у конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».
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