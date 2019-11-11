Охорона праці очима дітей: на Волині відбувся конкурс малюнків





У представлених роботах учасники конкурсу розкривали тему, демонстрували своєрідність композиційного рішення. Високу технічну майстерність виконання робіт показали Іванна Патієвич, учениця Любомльського НВК, Дарія Зваричук, учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Софія Швець, Анастасія Мохнюк, Марія Соколюк, вихованці народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського Будинку школяра, –



Заслуговують на увагу малюнки Ангеліни Бєляєвої, учениці Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст., Вікторії Гриб, учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Ольги Шеменюк, вихованки зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського Будинку школяра.



За підсумками журі визнали переможцями та нагородили грамотами Іванну Патієвич, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія» ім. Наталії Ужвій (керівниця Оксана Богута); Дарію Зваричук, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (керівниця Олеся Омельчук); Вікторію Гриб, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 (керівниця Іванна Гриб).



Також нагородили Софію Швець, Анастасію Мохнюк, Марію Соколюк, вихованців народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського будинку школяра (керівниця Оксана Богута ); Ольгу Шеменюк, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського будинку школяра (керівниця Олена Тимощук); Ангеліну Бєляєву, ученицю Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст. (керівниця Тетяна Наумчук).



Роботи переможців конкурсу направили в управління Держпраці у Волинській області для участі у конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підбили підсумки міського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». У конкурсі взяли участь учні семи закладів загальної середньої освіти Любомльської міської ради та вихованці гуртків Любомльського будинку школяра.У представлених роботах учасники конкурсу розкривали тему, демонстрували своєрідність композиційного рішення. Високу технічну майстерність виконання робіт показали Іванна Патієвич, учениця Любомльського НВК, Дарія Зваричук, учениця Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2, Софія Швець, Анастасія Мохнюк, Марія Соколюк, вихованці народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського Будинку школяра, – пише Район Любомль.Заслуговують на увагу малюнки Ангеліни Бєляєвої, учениці Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст., Вікторії Гриб, учениці Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3, Ольги Шеменюк, вихованки зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського Будинку школяра.За підсумками журі визнали переможцями та нагородили грамотами Іванну Патієвич, ученицю Любомльського НВК «ЗЗСО І-ІІІ ст. – гімназія» ім. Наталії Ужвій (керівниця Оксана Богута); Дарію Зваричук, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 (керівниця Олеся Омельчук); Вікторію Гриб, ученицю Любомльського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 (керівниця Іванна Гриб).Також нагородили Софію Швець, Анастасію Мохнюк, Марію Соколюк, вихованців народної студії образотворчого мистецтва «Етюд» Любомльського будинку школяра (керівниця Оксана Богута ); Ольгу Шеменюк, вихованку зразкової студії «Чарівна соломка» Любомльського будинку школяра (керівниця Олена Тимощук); Ангеліну Бєляєву, ученицю Бірківського ЗЗСО І-ІІ ст. (керівниця Тетяна Наумчук).Роботи переможців конкурсу направили в управління Держпраці у Волинській області для участі у конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію