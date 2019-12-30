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З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО

З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО
Показали фото римо-католицького костелу в селі Пулемець.

Світлину опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею, - пише Район.Шацьк

Римо-католицький костел у селі Пулемець Любомльського повіту. 1937 рік.

Парафія в селі Пулемець Любомльського створена в 1937 році. В 1936 році розпочали будівництво мурованого костелу в північній частині села.

Першим адміністратором костелу був ксьондз Ян Козакевич.

До парафії Пулемець належали такі села Любомльського повіту: Пулемець, Адамчуки, Хрипськ, Червоний Бір, Грабове, Кам’янка, Вільшанка, Острів’я, Переспа, Піща, Підгірці, Пульмо, Вілька Хрипська, Затишшя, Залісся.

З приходом радянської влади у 1939 році з костелу зробили клуб. Після війни костел перебудували під колгоспний зерносклад.

З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО

З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО

З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО


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Теги: пулемець, костел, ретрофото
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