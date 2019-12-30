З римо-католицького костелу радянська влада зробила склад. РЕТОРОФОТО





Світлину опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею, -



Римо-католицький костел у селі Пулемець Любомльського повіту. 1937 рік.



Парафія в селі Пулемець Любомльського створена в 1937 році. В 1936 році розпочали будівництво мурованого костелу в північній частині села.



Першим адміністратором костелу був ксьондз Ян Козакевич.



До парафії Пулемець належали такі села Любомльського повіту: Пулемець, Адамчуки, Хрипськ, Червоний Бір, Грабове, Кам’янка, Вільшанка, Острів’я, Переспа, Піща, Підгірці, Пульмо, Вілька Хрипська, Затишшя, Залісся.



З приходом радянської влади у 1939 році з костелу зробили клуб. Після війни костел перебудували під колгоспний зерносклад.











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