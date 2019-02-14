Волинянка творить свято з повітряних кульок. ФОТО

Ольга Кононенко робить своїми руками, використовуючи лише повітряні кульки і насос.



Всі її вироби яскраві, різнобарвні, об’ємні, до них хочеться доторкнутися, бо випромінюють тепло і позитив. Про це



«І це правда! Чи то дитина, якій дарують усміхнену бджілку, чи дівчина з букетом квітів або сердечок із кульок, чи «золота» подружня пара з цифрою 50 – всі вони щасливі від таких знаків уваги. А своє свято запам’ятовують надовго», – розповідає Ольга.



Твістинг – саме так називається мистецтво створення фігур та композицій з довгих повітряних кульок – світязянка опанувала лише рік тому. Вирішила зробити свято на перший день народження свого маленького сина. Придбала кульки, переглянула декілька відео-уроків на Youtube – і маленькі яскраві атрибути стали окрасою сімейного свята, а головне, викликали радість в дитини.



Далі було 8 Березня в школі, де навчається донька. Барвисті квіти сподобалися і дітям, і вчителям, і батькам. А тоді вже прийшов перший успіх: до жіночого свята Ольга виготовила на замовлення і продала понад 100 квіток. Зізналася, що тоді використала на вироби всі запаси кульок, стебла з листочками були зеленими, білими і навіть фіолетовими.



З тих пір відчула потяг до цього заняття і задоволення від того, що приносить радість людям. Каже, для неї це і хобі, і праця, і спосіб самореалізації. Продовжила практикувати, переглядати майстер-класи в інтернеті і вдосконалювати своє вміння.



За словами майстрині, технічні навички здобуваються досить швидко, але куди важливіше мати почуття прекрасного. Слід знати, які кульки поєднуються за кольором і типом, як краще їх переплести, як закріпити, щоб композиція трималася. Існує дуже багато технологій плетіння, в'язання, оформлення, і серед їх розмаїття пані Ольга відшукала ту, яка їй підходить, і навіть вдосконалила її.



В колекції виробів за рік роботи з’явилися фігури тваринок і казкових героїв: бджілка, собачка, левеня, зайчик, їжачок, бегемотик. Згодом – в людський зріст Міккі-Маус, Міні-Маус, Дід Мороз, Снігуронька, фонтани, арки, а також цілі композиції з повітряних кульок. Звичайно, головними пошановувачами творчості Ольги Кононенко є діти.



Дні народження, заходи в дитсадках, школах – з таким оформленням гарний настрій гарантований усім гостям. А ще жителька Світязя долучалася до організації урочистості з нагоди відкриття в одному з сіл Шаччини дитячого майданчика. Наймолодші гості були в захваті від подарунків, виготовлених із кульок.



Пані Ольга помітила, що барвисті вироби магічно діють не лише на малюків, а й на дорослих. Нещодавно діти замовляли для своїх батьків, котрі відзначали золоте весілля, композицію з цифрою 50. Майстрині приємно, коли люди, незалежно від віку, побачивши барвистий виріб із кульок, починають усміхатися.



«З людьми, котрим виготовляю квіти чи фігури, я обговорюю всі деталі: колір кульок, висоту композиції, місце, де буде стояти. Ціни доступні для всіх. Так, квітка коштує 10-15 гривень, гелієва кулька – від 25, фігурки – 140-180».



Коли світязянка береться за улюблену справу, їй завжди допомагають рідні. Чоловік виготовляє металеві стійки для композицій, донька радить, які кольори поєднати у виробі тощо.



«Для мене дуже важлива їхня підтримка, оскільки процес створення фігури чи композиції досить кропіткий», – наголошує Ольга.



Хоч вона й опанувала майже всі тонкощі твістингу й аеродизайну, та вважає, що вчитися ще є чого. Бо це мистецтво в Україні тільки розвивається, навіть є цілі фестивалі, на яких представлені справжні шедеври з кульок. Зараз молода мама перебуває у декретній відпустці, а коли дитина підросте, і з’явиться більше часу, то планує вдосконалити свою майстерність на спеціальних курсах.



А ще Ольга Кононенко мріє відкрити в Шацьку студію «Happy Day», аби кожен зміг прийти і вибрати подарунок чи замовити оформлення свята: хрестин, дня народження, ювілею і навіть весілля. До цієї події вона хоче поповнити колекцію святкових атрибутів банерами, фотозонами, паперовими квітами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квіти, цифри, фігури казкових персонажів, фонтани... І це далеко не все, що жителька Світязяробить своїми руками, використовуючи лише повітряні кульки і насос.Всі її вироби яскраві, різнобарвні, об’ємні, до них хочеться доторкнутися, бо випромінюють тепло і позитив. Про це пише Район.Шацьк посилаючись на газету «Новий погляд+».«І це правда! Чи то дитина, якій дарують усміхнену бджілку, чи дівчина з букетом квітів або сердечок із кульок, чи «золота» подружня пара з цифрою 50 – всі вони щасливі від таких знаків уваги. А своє свято запам’ятовують надовго», – розповідає Ольга.Твістинг – саме так називається мистецтво створення фігур та композицій з довгих повітряних кульок – світязянка опанувала лише рік тому. Вирішила зробити свято на перший день народження свого маленького сина. Придбала кульки, переглянула декілька відео-уроків на Youtube – і маленькі яскраві атрибути стали окрасою сімейного свята, а головне, викликали радість в дитини.Далі було 8 Березня в школі, де навчається донька. Барвисті квіти сподобалися і дітям, і вчителям, і батькам. А тоді вже прийшов перший успіх: до жіночого свята Ольга виготовила на замовлення і продала понад 100 квіток. Зізналася, що тоді використала на вироби всі запаси кульок, стебла з листочками були зеленими, білими і навіть фіолетовими.З тих пір відчула потяг до цього заняття і задоволення від того, що приносить радість людям. Каже, для неї це і хобі, і праця, і спосіб самореалізації. Продовжила практикувати, переглядати майстер-класи в інтернеті і вдосконалювати своє вміння.За словами майстрині, технічні навички здобуваються досить швидко, але куди важливіше мати почуття прекрасного. Слід знати, які кульки поєднуються за кольором і типом, як краще їх переплести, як закріпити, щоб композиція трималася. Існує дуже багато технологій плетіння, в'язання, оформлення, і серед їх розмаїття пані Ольга відшукала ту, яка їй підходить, і навіть вдосконалила її.В колекції виробів за рік роботи з’явилися фігури тваринок і казкових героїв: бджілка, собачка, левеня, зайчик, їжачок, бегемотик. Згодом – в людський зріст Міккі-Маус, Міні-Маус, Дід Мороз, Снігуронька, фонтани, арки, а також цілі композиції з повітряних кульок. Звичайно, головними пошановувачами творчості Ольги Кононенко є діти.Дні народження, заходи в дитсадках, школах – з таким оформленням гарний настрій гарантований усім гостям. А ще жителька Світязя долучалася до організації урочистості з нагоди відкриття в одному з сіл Шаччини дитячого майданчика. Наймолодші гості були в захваті від подарунків, виготовлених із кульок.Пані Ольга помітила, що барвисті вироби магічно діють не лише на малюків, а й на дорослих. Нещодавно діти замовляли для своїх батьків, котрі відзначали золоте весілля, композицію з цифрою 50. Майстрині приємно, коли люди, незалежно від віку, побачивши барвистий виріб із кульок, починають усміхатися.«З людьми, котрим виготовляю квіти чи фігури, я обговорюю всі деталі: колір кульок, висоту композиції, місце, де буде стояти. Ціни доступні для всіх. Так, квітка коштує 10-15 гривень, гелієва кулька – від 25, фігурки – 140-180».Коли світязянка береться за улюблену справу, їй завжди допомагають рідні. Чоловік виготовляє металеві стійки для композицій, донька радить, які кольори поєднати у виробі тощо.«Для мене дуже важлива їхня підтримка, оскільки процес створення фігури чи композиції досить кропіткий», – наголошує Ольга.Хоч вона й опанувала майже всі тонкощі твістингу й аеродизайну, та вважає, що вчитися ще є чого. Бо це мистецтво в Україні тільки розвивається, навіть є цілі фестивалі, на яких представлені справжні шедеври з кульок. Зараз молода мама перебуває у декретній відпустці, а коли дитина підросте, і з’явиться більше часу, то планує вдосконалити свою майстерність на спеціальних курсах.А ще Ольга Кононенко мріє відкрити в Шацьку студію «Happy Day», аби кожен зміг прийти і вибрати подарунок чи замовити оформлення свята: хрестин, дня народження, ювілею і навіть весілля. До цієї події вона хоче поповнити колекцію святкових атрибутів банерами, фотозонами, паперовими квітами.

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