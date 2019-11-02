Українська стрибунка виграла «золото» на турнірі в Чехії
Сьогодні, 02:07
Українка Ірина Геращенко ефектно виграла комерційні змагання Brnenska Latka.
Турнір у суботу, 15 лютого, приймало чеське місто Брно, і відбувався він у місцевому торговельний центрі, - пише Главком.
Ірина Геращенко перемогла з результатом 1,94 метра.
Українка гарантувала собі перемогу вже у першій спробі, коли взяла висоту 1,91 см, а далі змагалася лише сама з собою… Та заочно - з Ярославою Магучих.
З другої спроби Геращенко підкорилась висоту 1,94, що й стало фінальним результатом. Вона була близька до того, щоб у наступних спробах подолати 1,96 та 2,00, але цього разу не судилося.
Зазначимо, що Ярослава Магучих не брала участі у цих змаганнях та віддала перевагу Глазго, там українка перемогла з результатом 1,93 м.
Brnenska Latka - Брно - 15 лютого 2020
Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м
Маруша Чернюл (Сербія) - 1,88 м
Світлана Радзівіл (Узбекистан) - 1,88 м
Торе Ангельсон (Норвегія) - 1,88 м
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Турнір у суботу, 15 лютого, приймало чеське місто Брно, і відбувався він у місцевому торговельний центрі, - пише Главком.
Ірина Геращенко перемогла з результатом 1,94 метра.
Українка гарантувала собі перемогу вже у першій спробі, коли взяла висоту 1,91 см, а далі змагалася лише сама з собою… Та заочно - з Ярославою Магучих.
З другої спроби Геращенко підкорилась висоту 1,94, що й стало фінальним результатом. Вона була близька до того, щоб у наступних спробах подолати 1,96 та 2,00, але цього разу не судилося.
Зазначимо, що Ярослава Магучих не брала участі у цих змаганнях та віддала перевагу Глазго, там українка перемогла з результатом 1,93 м.
Brnenska Latka - Брно - 15 лютого 2020
Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м
Маруша Чернюл (Сербія) - 1,88 м
Світлана Радзівіл (Узбекистан) - 1,88 м
Торе Ангельсон (Норвегія) - 1,88 м
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