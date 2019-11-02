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Українська стрибунка виграла «‎золото»‎ на турнірі в Чехії

Українська стрибунка виграла «‎золото»‎ на турнірі в Чехії
Українка Ірина Геращенко ефектно виграла комерційні змагання Brnenska Latka.

Турнір у суботу, 15 лютого, приймало чеське місто Брно, і відбувався він у місцевому торговельний центрі, - пише Главком.

Ірина Геращенко перемогла з результатом 1,94 метра.

Українка гарантувала собі перемогу вже у першій спробі, коли взяла висоту 1,91 см, а далі змагалася лише сама з собою… Та заочно - з Ярославою Магучих.

З другої спроби Геращенко підкорилась висоту 1,94, що й стало фінальним результатом. Вона була близька до того, щоб у наступних спробах подолати 1,96 та 2,00, але цього разу не судилося.

Зазначимо, що Ярослава Магучих не брала участі у цих змаганнях та віддала перевагу Глазго, там українка перемогла з результатом 1,93 м.

Brnenska Latka - Брно - 15 лютого 2020

Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м

Маруша Чернюл (Сербія) - 1,88 м

Світлана Радзівіл (Узбекистан) - 1,88 м

Торе Ангельсон (Норвегія) - 1,88 м


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Теги: спорт, стрибки, золото
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