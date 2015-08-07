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Молдова може заборонити експорт курятини та яєць з України

Молдова може заборонити експорт курятини та яєць з України
У зв’язку з ризиком поширення пташиного грипу Молдова може заборонити експорт м’яса птиці та яєць з України.

Документ щодо цього підготовано Міністерством сільського господарства, регіонального розвитку та охорони навколишнього середовища винесено на розгляд уряду, - пише Агроновини.

Відповідно до проєкту, до того часу, поки Всесвітня організація охорони здоров’я не оголосить про ліквідацію пташиного грипу в Україні, у Молдові діятиме ембарго на птахів, м’ясо птиці, яйця, а також корми з України.

Обсяг цієї продукції, яка потрібна Молдові, забезпечуватимуть місцеві фермери. Торік місцеві фермери забезпечили 70% м’яса птиці та яєць. Натомість торік із загальної кількості ввезеного м’яса птиці (18407 тонн) понад 14 тисяч тонн було імпортовано саме з України.


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Теги: курятина, експорт, пташиний грип
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