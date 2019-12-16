Медики розповіли, як обдурити почуття голоду





Про це



Відомо, що оранжевий, жовтий або червоний кольори збуджують апетит, тому краще вибирати посуд холодного синього кольору або його відтінків. Для зниження кількості споживаної їжі за обідом можна використовувати тарілки маленького розміру.



При приготуванні їжі не варто використовувати прянощі і спеції, які викликають спрагу і збуджують апетит. Вчені з Шотландії довели, для зменшення кількості з’їденого перед прийомом їжі краще всього погуляти на свіжому повітрі. Якщо ж не виходить це зробити, відмінно підійде не інтенсивне фізичне навантаження протягом 10-15 хвилин, наприклад, можна вибрати присідання, віджимання або стрибки.



Перед їжею треба візуалізувати свої бажання: уявити себе стрункою людиною у красивому вбранні. У раціон харчування необхідно включити молочні продукти, такі як йогурт, сир або запіканка. Вони покращують роботу шлунково-кишкового тракту і заряджають енергією на цілий день.



Не варто виснажувати організм строгими дієтами, оскільки втрачена вага все одно повернеться подвоївшись. Краще використовувати щадне п’ятиразове харчування невеликими порціями, перетворивши його в щоденне меню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випиваючи рідину, можна відмінно притупити відчуття голоду. Для цього можна використовувати чай, сік, негазовану мінеральну воду з лимоном, знежирений кефір.Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.Відомо, що оранжевий, жовтий або червоний кольори збуджують апетит, тому краще вибирати посуд холодного синього кольору або його відтінків. Для зниження кількості споживаної їжі за обідом можна використовувати тарілки маленького розміру.При приготуванні їжі не варто використовувати прянощі і спеції, які викликають спрагу і збуджують апетит. Вчені з Шотландії довели, для зменшення кількості з’їденого перед прийомом їжі краще всього погуляти на свіжому повітрі. Якщо ж не виходить це зробити, відмінно підійде не інтенсивне фізичне навантаження протягом 10-15 хвилин, наприклад, можна вибрати присідання, віджимання або стрибки.Перед їжею треба візуалізувати свої бажання: уявити себе стрункою людиною у красивому вбранні. У раціон харчування необхідно включити молочні продукти, такі як йогурт, сир або запіканка. Вони покращують роботу шлунково-кишкового тракту і заряджають енергією на цілий день.Не варто виснажувати організм строгими дієтами, оскільки втрачена вага все одно повернеться подвоївшись. Краще використовувати щадне п’ятиразове харчування невеликими порціями, перетворивши його в щоденне меню.

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