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В «Укрпошті» розповіли про нове експрес-відправлення

В «Укрпошті» розповіли про нове експрес-відправлення
В «Укрпошті» розповіли про старт в другій половині 2020 року нової послуги експрес-відправлень EMS (Express Mail Service).

Про це повідомив заступник гендиректора компанії у соцмережі, - пише #ШОТАМ

За його словами, нині в компанії вступ «Укрпошти» до кооперативу EMS вже на фінальній стадії.

Також він написав, що в компанії вже представили майбутнім партнерам з усього світу можливості та розповіли покроково, як стартуватиме цей сервіс із другого кварталу 2020 року.

«Це означає, що наші клієнти по всій країні отримають повний доступ до пришвидшеної експрес поштової доставки», – йдеться у повідомленні.

Довідка: Express Mail Service (EMS) – це міжнародний сервіс експрес-доправлення пошти. Доставка здійснюється не міжнародною компанією, а місцевими поштовими операторами – членами Всесвітнього поштового союзу.

У більшості поштових систем це сервіс прискореної доставки, за який клієнт платить додатково та отримує в такий спосіб швидку доставку.

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Теги: укрпошта, доставка
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