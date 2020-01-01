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Курс валют у Луцьку на 17 лютого

Курс валют у Луцьку на 17 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.304, а продаж – 24.583.

Євро при купівлі становить – 26.295, продажу – 26.772.

Курс російського рубля: купівля – 0,342, продаж – 0,392.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.862, продаж – 6.366.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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