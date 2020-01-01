Курс валют у Луцьку на 17 лютого
Сьогодні, 08:40
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.304, а продаж – 24.583.
Євро при купівлі становить – 26.295, продажу – 26.772.
Курс російського рубля: купівля – 0,342, продаж – 0,392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.862, продаж – 6.366.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 26.295, продажу – 26.772.
Курс російського рубля: купівля – 0,342, продаж – 0,392.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.862, продаж – 6.366.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 17 лютого
Сьогодні, 08:40
Засудили лучанина, який напав на жінку з виделкою
Сьогодні, 08:11
В «Укрпошті» розповіли про нове експрес-відправлення
Сьогодні, 07:12
Волинянка творить свято з повітряних кульок. ФОТО
Сьогодні, 06:06
Медики розповіли, як обдурити почуття голоду
Сьогодні, 05:08
Медіа