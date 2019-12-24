17 лютого – День спонтанного прояву доброти: традиції, прикмети і заборони у це свято





У цей день світ святкує День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духа і День побудови повітряних замків, – пише



Пам'ятні дати 17 лютого, річниці та події



У 1600 році за рішенням світського суду Джордано Бруно – італійського ченця-домініканця, філософа-пантеїста і поета, автора численних трактатів, видатного мислителя епохи Відродження - зрадили спалення в Римі на площі Квітів. Одне з безлічі виставлених проти нього звинувачень - вчення про нескінченність всесвіту і множинності світів. 9 червня 1889 року в Римі було урочисто відкрито йому пам'ятник на тій самій площі Квітів, де інквізиція зрадила його страти.



У 1864 році йшла Громадянська війна в США. Відбулося перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. У чарльстонскій бухті підводний човен Конфедерації «Г. Л. Ханлі» потопила паровий шлюп Союзу «Хаусатонік».



У 1947 році радіостанція «Голос Америки» розпочала мовлення на Радянський Союз.



17 лютого 1983 року – День народження мови програмування Ада.



В Польщі відзначають День кота, в США - День капусти, Президентський день, День чемпіонату крабових гонок, в Косово - День незалежності, у Лівії - День революції, у Канаді - День спадщини.







Яке сьогодні церковне свято



Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять Святого Миколая. У народі цей день називали «Микола Студений», оскільки зазвичай на нього били сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.



Що сьогодні не можна робити



В цей день не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно помолитися Святому Миколі. Не варто нічого стригти, особливо обрізати нігті і волосся. Згідно з народними повір'ями, дикі звірі в цей день влаштовували свої ігрища. Тому шлях за межі свого населеного пункту людям був замовлений.







Прикмети на 17 лютого



Здавна існують погодні прикмети на цей день: - гілки ялинок згинаються вниз – буде сніг, спрямовані вгору – чекайте ясної днини. – якщо холодно – буде сніг.



17 лютого іменини



Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Ганни, Дмитра, Сергія і Петра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 лютого - 48-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 317 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 4 лютого Юліанського календаря.У цей день світ святкує День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духа і День побудови повітряних замків, – пише unian У 1600 році за рішенням світського суду Джордано Бруно – італійського ченця-домініканця, філософа-пантеїста і поета, автора численних трактатів, видатного мислителя епохи Відродження - зрадили спалення в Римі на площі Квітів. Одне з безлічі виставлених проти нього звинувачень - вчення про нескінченність всесвіту і множинності світів. 9 червня 1889 року в Римі було урочисто відкрито йому пам'ятник на тій самій площі Квітів, де інквізиція зрадила його страти.У 1864 році йшла Громадянська війна в США. Відбулося перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. У чарльстонскій бухті підводний човен Конфедерації «Г. Л. Ханлі» потопила паровий шлюп Союзу «Хаусатонік».У 1947 році радіостанція «Голос Америки» розпочала мовлення на Радянський Союз.17 лютого 1983 року – День народження мови програмування Ада.В Польщі відзначають День кота, в США - День капусти, Президентський день, День чемпіонату крабових гонок, в Косово - День незалежності, у Лівії - День революції, у Канаді - День спадщини.Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять Святого Миколая. У народі цей день називали «Микола Студений», оскільки зазвичай на нього били сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.В цей день не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно помолитися Святому Миколі. Не варто нічого стригти, особливо обрізати нігті і волосся. Згідно з народними повір'ями, дикі звірі в цей день влаштовували свої ігрища. Тому шлях за межі свого населеного пункту людям був замовлений.Здавна існують погодні прикмети на цей день: - гілки ялинок згинаються вниз – буде сніг, спрямовані вгору – чекайте ясної днини. – якщо холодно – буде сніг.Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Ганни, Дмитра, Сергія і Петра.

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