17 лютого – День спонтанного прояву доброти: традиції, прикмети і заборони у це свято
Сьогодні, 09:34
17 лютого - 48-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 317 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 4 лютого Юліанського календаря.
У цей день світ святкує День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духа і День побудови повітряних замків, – пише unian.
Пам'ятні дати 17 лютого, річниці та події
У 1600 році за рішенням світського суду Джордано Бруно – італійського ченця-домініканця, філософа-пантеїста і поета, автора численних трактатів, видатного мислителя епохи Відродження - зрадили спалення в Римі на площі Квітів. Одне з безлічі виставлених проти нього звинувачень - вчення про нескінченність всесвіту і множинності світів. 9 червня 1889 року в Римі було урочисто відкрито йому пам'ятник на тій самій площі Квітів, де інквізиція зрадила його страти.
У 1864 році йшла Громадянська війна в США. Відбулося перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. У чарльстонскій бухті підводний човен Конфедерації «Г. Л. Ханлі» потопила паровий шлюп Союзу «Хаусатонік».
У 1947 році радіостанція «Голос Америки» розпочала мовлення на Радянський Союз.
17 лютого 1983 року – День народження мови програмування Ада.
В Польщі відзначають День кота, в США - День капусти, Президентський день, День чемпіонату крабових гонок, в Косово - День незалежності, у Лівії - День революції, у Канаді - День спадщини.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять Святого Миколая. У народі цей день називали «Микола Студений», оскільки зазвичай на нього били сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.
Що сьогодні не можна робити
В цей день не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно помолитися Святому Миколі. Не варто нічого стригти, особливо обрізати нігті і волосся. Згідно з народними повір'ями, дикі звірі в цей день влаштовували свої ігрища. Тому шлях за межі свого населеного пункту людям був замовлений.
Прикмети на 17 лютого
Здавна існують погодні прикмети на цей день: - гілки ялинок згинаються вниз – буде сніг, спрямовані вгору – чекайте ясної днини. – якщо холодно – буде сніг.
17 лютого іменини
Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Ганни, Дмитра, Сергія і Петра.
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У цей день світ святкує День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духа і День побудови повітряних замків, – пише unian.
Пам'ятні дати 17 лютого, річниці та події
У 1600 році за рішенням світського суду Джордано Бруно – італійського ченця-домініканця, філософа-пантеїста і поета, автора численних трактатів, видатного мислителя епохи Відродження - зрадили спалення в Римі на площі Квітів. Одне з безлічі виставлених проти нього звинувачень - вчення про нескінченність всесвіту і множинності світів. 9 червня 1889 року в Римі було урочисто відкрито йому пам'ятник на тій самій площі Квітів, де інквізиція зрадила його страти.
У 1864 році йшла Громадянська війна в США. Відбулося перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. У чарльстонскій бухті підводний човен Конфедерації «Г. Л. Ханлі» потопила паровий шлюп Союзу «Хаусатонік».
У 1947 році радіостанція «Голос Америки» розпочала мовлення на Радянський Союз.
17 лютого 1983 року – День народження мови програмування Ада.
В Польщі відзначають День кота, в США - День капусти, Президентський день, День чемпіонату крабових гонок, в Косово - День незалежності, у Лівії - День революції, у Канаді - День спадщини.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять Святого Миколая. У народі цей день називали «Микола Студений», оскільки зазвичай на нього били сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.
Що сьогодні не можна робити
В цей день не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно помолитися Святому Миколі. Не варто нічого стригти, особливо обрізати нігті і волосся. Згідно з народними повір'ями, дикі звірі в цей день влаштовували свої ігрища. Тому шлях за межі свого населеного пункту людям був замовлений.
Прикмети на 17 лютого
Здавна існують погодні прикмети на цей день: - гілки ялинок згинаються вниз – буде сніг, спрямовані вгору – чекайте ясної днини. – якщо холодно – буде сніг.
17 лютого іменини
Іменини у Миколи, Андрія, Кирила, Георгія, Олександра, Юрія, Михайла, Олексія, Василя, Ганни, Дмитра, Сергія і Петра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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