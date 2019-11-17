вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками

У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
У Луцьку вдень, 16 лютого, на вулиці Львівській, екіпаж патрульних, помітив двох підозрілих громадян.

В одного з чоловіків під час поверхневої перевірки виявили пакетик з речовиною, схожою на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волинської області.

25-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, Луцьк, чоловік, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:58
У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:52
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 09:43
17 лютого – День спонтанного прояву доброти: традиції, прикмети і заборони у це свято
Сьогодні, 09:34
У начальниці казначейської служби у Маневицькому районі вкрали на роботі гаманець
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
У Луцьку в інтернет-кафе затримали чоловіка з 13 пакетиками амфетаміну У Луцьку в інтернет-кафе затримали чоловіка з 13 пакетиками амфетаміну
17 листопад, 2019, 13:05
У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками У Луцьку біля інфекційної лікарні зловили чоловіка з наркотиками
12 серпень, 2019, 10:20
У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток У Луцьку агресивний чоловік чіплявся до патрульних: у нього знайшли підозрілий згорток
23 квітень, 2019, 19:09
Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії Пригоди нічного Луцька: жінка з наркотиками та п'яні водії
16 червень, 2018, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підземний паркінг у «Dream Town» – комфортне місце для вашого авто*
Сьогодні, 10:01
 0
У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:58
 0
У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:52
 0
У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 09:43
 0
17 лютого – День спонтанного прояву доброти: традиції, прикмети і заборони у це свято
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8