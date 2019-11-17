У Луцьку посеред вулиці спіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 09:43
У Луцьку вдень, 16 лютого, на вулиці Львівській, екіпаж патрульних, помітив двох підозрілих громадян.
В одного з чоловіків під час поверхневої перевірки виявили пакетик з речовиною, схожою на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волинської області.
25-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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В одного з чоловіків під час поверхневої перевірки виявили пакетик з речовиною, схожою на наркотичну, - інформує патрульна поліція Волинської області.
25-річного чоловіка затримали й викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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