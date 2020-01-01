У Ковелі горіла баня
Сьогодні, 09:52
У Ковелі 14 лютого загорілась лазня. Вогонь спалахнув у парній біля каміну.
Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській мерії начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. Він також зазачив, що в результаті загорання, вогонь пошкодив стелю та стіни приміщення, - пише ПроКовель.
Власник салону поніс чималі збитки, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Причиною пожежі називають недоліки конструкції нагрівальних печей та димарів.
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Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській мерії начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. Він також зазачив, що в результаті загорання, вогонь пошкодив стелю та стіни приміщення, - пише ПроКовель.
Власник салону поніс чималі збитки, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Причиною пожежі називають недоліки конструкції нагрівальних печей та димарів.
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