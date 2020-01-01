У Ковелі горіла баня





Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській мерії начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. Він також зазачив, що в результаті загорання, вогонь пошкодив стелю та стіни приміщення, - пише ПроКовель.



Власник салону поніс чималі збитки, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Причиною пожежі називають недоліки конструкції нагрівальних печей та димарів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 14 лютого загорілась лазня. Вогонь спалахнув у парній біля каміну.Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській мерії начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. Він також зазачив, що в результаті загорання, вогонь пошкодив стелю та стіни приміщення, - пише ПроКовель.Власник салону поніс чималі збитки, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Причиною пожежі називають недоліки конструкції нагрівальних печей та димарів.

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