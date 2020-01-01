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У Ковелі горіла баня

У Ковелі горіла баня
У Ковелі 14 лютого загорілась лазня. Вогонь спалахнув у парній біля каміну.

Про це розповів на апаратній нараді у Ковельській мерії начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський. Він також зазачив, що в результаті загорання, вогонь пошкодив стелю та стіни приміщення, - пише ПроКовель.

Власник салону поніс чималі збитки, однак, на щастя, ніхто не постраждав. Причиною пожежі називають недоліки конструкції нагрівальних печей та димарів.

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Теги: баня, Ковель
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