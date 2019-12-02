У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
Сьогодні, 09:58
У дерев’яному житловому будинку в селі Черемошна Воля Любомльського району внаслідок пожежі загинув чоловік.
Пожежа трапилася 16 лютого о 20:46, - пише У ДСНС України у Волинській області.
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Загорання ліквідували працівники 10-ої ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної команди с. Головне. Під час гасіння пожежі виявили тіло 37-річного чоловіка, інваліда ІІІ групи.
Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.
Головне фото - ілюстративне.
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Пожежа трапилася 16 лютого о 20:46, - пише У ДСНС України у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Ковелі горіла баня
Загорання ліквідували працівники 10-ої ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної команди с. Головне. Під час гасіння пожежі виявили тіло 37-річного чоловіка, інваліда ІІІ групи.
Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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