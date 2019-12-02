У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю





Пожежа трапилася 16 лютого о 20:46, - пише У ДСНС України у Волинській області.



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Загорання ліквідували працівники 10-ої ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної команди с. Головне. Під час гасіння пожежі виявили тіло 37-річного чоловіка, інваліда ІІІ групи.



Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.



Головне фото - ілюстративне.

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