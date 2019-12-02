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У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю

У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
У дерев’яному житловому будинку в селі Черемошна Воля Любомльського району внаслідок пожежі загинув чоловік.

Пожежа трапилася 16 лютого о 20:46, - пише У ДСНС України у Волинській області.

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Загорання ліквідували працівники 10-ої ДПРЧ м. Любомля та місцевої пожежної команди с. Головне. Під час гасіння пожежі виявили тіло 37-річного чоловіка, інваліда ІІІ групи.

Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: пожежа, Волинь, смерть, чоловік
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