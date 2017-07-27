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У Дніпрі водій, тікаючи від поліції, збив трьох пішоходів

У Дніпрі водій, тікаючи від поліції, збив трьох пішоходів
У Дніпрі водій автомобіля збив трьох пішоходів, коли тікав від поліції. Двоє людей, чоловік та дитина, отримали важкі травми, ще один чоловік – батько дитини, загинув на місці.

Про це інформує патрульна поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав: “Допоможіть!“

Це помітив екіпаж і не міг не відреагувати, подавши водію автомобіля вимогу про зупинку. Втім, той різко пришвидшив рух, незважаючи на спецсигнали та команди поліцейських. Протягом 10 хвилин водій Audi намагався втекти від охоронців порядку, рухався на великій швидкості, проїжджаючи на заборонені сигнали світлофорів, ігнорував вимоги про зупинку.

На одному з перехресть проспекту Слобожанського та вулиці Воронезької сталася трагедія — керманич не впорався із керуванням від чого транспортний засіб збив трьох пішоходів. Двоє людей — чоловік та дитина отримали важкі травми, ще один чоловік — батько дитини загинув на місці.

У цей час з Audi вискочило троє осіб. Двоє кинулися тікати, а інший побіг до патрульних із проханням про допомогу. З його слів, невідомі силою відсторонили його від керування автомобілем Audi та везли в невідомому напрямку.

Екіпажі та співробітники полку поліції особливого призначення наздогнали двох втікачів і затримали їх. Під час поверхневої перевірки у одного з них інспектори та у салоні авто виявили предмети, схожі на пістолети. Попередньо пістолети — бойова зброя. На місце події поліцейській викликали слідчо-оперативну групу.

Як з’ясувалося, чоловік, який втікав від поліції за кермом Audi перебуває у розшуку Сакським відділком поліції ГУМВС України в АР Крим та м. Севастополь за ст.189 (Вимагання) ККУ.

Попередньо, чоловікам загрожує відповідальність за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ, за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, ст.146 (Незаконне позбавлення волі) ККУ, ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

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Теги: авто, Дніпро, наїзд
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