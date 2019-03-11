Луцька лікарка розповіла, як вберегтися від вірусних інфекційних хвороб





Про всі нюанси підступного грипу розповіла спеціаліст загальної практики – сімейний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 Ірина Борсук, - пишуть



Що таке грип?



«ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) – це не одна хвороба, а ціла група гострих вірусних захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом й уражають переважно верхні дихальні шляхи. Грип – це теж гостре вірусне інфекційне захворювання, що займає особливе місце в цій групі. Він дуже легко передається від людини до людини під час кашлю, чханні чи просто розмови. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів а, це близько семи днів», – розповідає Ірина Борсук.



Лікарка додає, що для того, аби зменшити ризик захворювання на грип та ГРВІ, потрібно проводити специфічну і неспецифічну профілактику.



«Коли ми кажемо про специфічну профілактику – маємо на увазі вакцинацію, а неспецифічна профілактика – це заходи, що ми можемо проводити щодня самі.



Для прикладу регулярно мити руки, обмежити контакт із хворими людьми. Є чимало людей, які полюбляють хворими приходити на роботу, їздити в громадському транспорті», – каже медик.



Превентивні заходи



Ірина Вікторівна наголошує, що для того, аби не захворіти, важливо подбати перш за все про режим дня та харчування.



«Як кажуть, хороший той бій, що не відбувся. Тому величезну увагу варто приділити харчуванню. Збалансоване харчування – перша сходинка до здоров’я. Розумію, що зараз у кожного життя дуже інтенсивне, проте не треба забувати про поживний сніданок. Багато хто зранку поспішає на роботу і похапцем з’їдає канапку і випиває горнятко кави. Проте, так не можна. Сніданок має бути фундаментом. Також велика помилка, коли не снідають зовсім. Сніданок – основа нашого здоров’я, він повинен бути корисним, щоб наші клітинки наситилися необхідними вітамінами та мінералами і працювали як єдиний злагоджений механізм, бо якщо ми будемо йти голодними на роботу, то чогось організму не буде вистачати і, відповідно, почнеться збій. Як наслідок – послаблення імунної системи.



Хорошим сніданком може бути, наприклад, каша із сухофруктами, кисломолочний сир, яйця, фрукти і ягоди, яйця. Повірте, ваш шлунок скаже «дякую».



Не варто також пропускати прийоми їжі, потрібно пити достатньо води та не наїдатися на ніч. Ці прості правила знають усі, але не кожен їх дотримується», – говорить спеціаліст.



Та додає, що важливо висипатися.



«Також велике значення має зволоження слизової оболонки носа. Для прикладу, підійде найпростіший сольовий розчин», – зауважує Ірина Вікторівна.



Лікарка говорить, що дотримання простих правил допоможуть не захворіти.



1. Уникайте скупчення людей. Це зменшить вірогідність контакту з хворими людьми, адже деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Користуйтеся одноразовими масками при необхідності. Маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам’ятати, що у будь-якому випадку її потрібно замінити, як тільки стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках. Їх потрібно одразу викидати у смітник.



2. Регулярно провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання. Це стосується і дому, і робочих приміщень.



3. Мийте руки, вмивайтеся та промивайте слизові оболонки. Інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані віруси та бактерії, що залишилися від дотиків рук інших людей.



4. Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує шанси уникнути захворювання.



Перші ластівки



А ось уже, якщо хвороба підступила, як її впізнати з-поміж інших? Проявами грипу є підвищення температури, першіння в горлі, слабкість, ломота в тілі, відсутність апетиту, кашель.



«Щодо підвищення температури, то це явище для кожного індивідуальне. Для когось 37.2 може бути вже тим станом, коли людина себе почуває вельми кепсько. Тому вже тоді варто йти до сімейного лікаря на консультацію. Виявлення недуги на початковій стадії дає можливість прийняти ефективне лікування та запобігти ускладненню.



Після того, як уже один раз перехворіли, виробляється імунітет, але краще його напрацювати загартовуванням, займатися спортом, ходити в басейн.



Часто ми шкодуємо часу, аби піти до лікаря та й упевнені, що знаємо, яку таблетку випити, щоб одужати.



«Інтернет у таких питаннях – поганий помічник. Окрім того, він може неабияк зашкодити і призвести до негативних наслідків. Адже значно простіше знайти 20 хвилин свого часу та прийти до сімейного лікаря. Тим паче, є можливість попереднього запису, щоб не стояти у чергах.



На жаль, у волинян є така нехороша тенденція – скупляти медикаменти та лікуватися самостійно. А від чого лікуються? Кажуть, що від застуди.



ГРВІ лікується симптоматично. Якщо ви будете дотримуватися ліжкового режиму, пити багато води, лікуватися підходящими для вас препаратами, то за таких умов на третій день уже здоровими підете на роботу. Якщо ж проігноруєте таку пораду, будете ходити на роботу та займатися самолікуванням, то, окрім того, що будете наражати на можливість заразитися інфекцією ваших колег та друзів, ризикуєте отримати ускладнення – бронхіт або навіть і пневмонію, як наслідок – може бути реанімація. При ГРВІ призначають жарознижуючі препарати, які знімають першіння в горлі, якщо є нежить, то призначають судинозвужуючі краплі для промивання носа. Грип же лікується тільки стаціонарно. Удома його не варто самому лікувати, бо можна за три-чотири дні потрапити в реанімацію, це в кращому випадку», – говорить Ірина Борсук.



Імунітет – захисник організму



«Найбільш уразливі до хвороб – це діти віком від нуля до двох років, люди похилого віку, вагітні. У цих категорій населення надзвичайно ослаблений імунітет.



Імунітет – це здатність організму відповідати на подразники та боротися з інфекціями та вірусами. Зміцнення імунної системи – це найголовніший превентивний захід.



Взагалі, імунітет людини формується із народження. У новонароджених - передається від мами, якщо вона годує грудьми. Від шести місяців до 3 років вже формується особистий імунітет. Діти, які ходять у садок, гуляють на вулиці з іншими, мають контакт із собаками чи котами – більш стійкі до вірусних хвороб. Так, звісно, вони хворіють, але перебіг хвороби у них легший, аніж у тих, чиї батьки надто берегли своє чадо і не дозволяли торкатися тварин чи гратися у пісочниці.



Найкраще хвороби переносять молоді люди віком від 20 років. А от ті, кому за 40 – гірше. Часто приходять до мене і скаржаться: чому раніше все проходило за 3 дні, а тепер хворіють тиждень. Люди похилого віку кажуть, що вони економлять на харчуванні, дуже мало рухаються. Відповідно це сприяє послабленню імунітету.



Останнім часом мене дуже радують пацієнти, які піклуються про своє здоров’я, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, віддають перевагу здоровому харчуванню та не мають шкідливих звичок. Саме в них імунітет достатньо високий. Насправді, зміцнити імунітет дуже просто й це не займає багато часу та ресурсів. Необхідно як мінімум мати дозоване фізичне навантаження, раціонально харчуватися, регулювати свій сон та режим роботи. Але й відпочинок має бути активним.



«Не варто лежати на дивані, закинувши ноги перед телевізором, потрібно гуляти у парку, в лісі, ходити в гори, це виробляє в нашому організмі позитивні емоції та загартовує імунітет», – говорить лікар.



Як зауважує Ірина Борсук, у людей, які пристрастилися до куріння, страждають ворсинки легенів, відповідно до цього дуже швидко приєднується інфекція, у них на дев’яносто відсотків збільшується ризик занедужати, аніж тим, хто не курить.



Серед тих, хто приходить до мене уже з вираженим грипом та ГРВІ, – багато курців. У них ідуть ускладнення на бронхи», – говорить Ірина Вікторівна.



Вакцинації бути



«Ефективним захистом від ГРВІ та грипу є вакцинація. Щороку лабораторний центр прогнозує, який штамп вірусу буде на цей сезон і радять людям відповідно вакцинуватися. Це формує імунітет. Відповідно, коли наступного разу виникає контакт з інфекцією, то організм уже її знає і зможе захиститися. Це називається формуванням нестійкого імунітету. Він не на все життя виробляється, а на осінньо-зимовий період.



Взагалі, варто пам’ятати, що температура – це не ворог, а захисний інструмент організму. Тому саме вакцинація є найефективнішим засобом захисту від грипу, оскільки вона знижує температуру під час хвороби. Тобто замість 39 градусів може бути і 37. На сьогодні вакцина у нас є», – каже лікарка.



І, насамкінець, Ірина Борсук наголошує, що лише комплексне дотримання усіх рекомендацій гарантує вам здоров’я.



Анна Панафідіна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В осінньо-зимовий період організм людини найменш захищений від вірусів та інфекцій, саме тоді найбільший ризик захворювання на грип і ГРВІ. Чи не кожен волинянин упевнено може сказати, як же лікуватися від вірусних інфекційних хвороб. Та чи правильні ці методи?Про всі нюанси підступного грипу розповіла спеціаліст загальної практики –амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 Ірина Борсук, - пишуть Волинські новини. «ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) – це не одна хвороба, а ціла група гострих вірусних захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом й уражають переважно верхні дихальні шляхи. Грип – це теж гостре вірусне інфекційне захворювання, що займає особливе місце в цій групі. Він дуже легко передається від людини до людини під час кашлю, чханні чи просто розмови. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів а, це близько семи днів», – розповідає Ірина Борсук.Лікарка додає, що для того, аби зменшити ризик захворювання на грип та ГРВІ, потрібно проводити специфічну і неспецифічну профілактику.«Коли ми кажемо про специфічну профілактику – маємо на увазі вакцинацію, а неспецифічна профілактика – це заходи, що ми можемо проводити щодня самі.Для прикладу регулярно мити руки, обмежити контакт із хворими людьми. Є чимало людей, які полюбляють хворими приходити на роботу, їздити в громадському транспорті», – каже медик.Ірина Вікторівна наголошує, що для того, аби не захворіти, важливо подбати перш за все про режим дня та харчування.«Як кажуть, хороший той бій, що не відбувся. Тому величезну увагу варто приділити харчуванню. Збалансоване харчування – перша сходинка до здоров’я. Розумію, що зараз у кожного життя дуже інтенсивне, проте не треба забувати про поживний сніданок. Багато хто зранку поспішає на роботу і похапцем з’їдає канапку і випиває горнятко кави. Проте, так не можна. Сніданок має бути фундаментом. Також велика помилка, коли не снідають зовсім. Сніданок – основа нашого здоров’я, він повинен бути корисним, щоб наші клітинки наситилися необхідними вітамінами та мінералами і працювали як єдиний злагоджений механізм, бо якщо ми будемо йти голодними на роботу, то чогось організму не буде вистачати і, відповідно, почнеться збій. Як наслідок – послаблення імунної системи.Хорошим сніданком може бути, наприклад, каша із сухофруктами, кисломолочний сир, яйця, фрукти і ягоди, яйця. Повірте, ваш шлунок скаже «дякую».Не варто також пропускати прийоми їжі, потрібно пити достатньо води та не наїдатися на ніч. Ці прості правила знають усі, але не кожен їх дотримується», – говорить спеціаліст.Та додає, що важливо висипатися.«Також велике значення має зволоження слизової оболонки носа. Для прикладу, підійде найпростіший сольовий розчин», – зауважує Ірина Вікторівна.Лікарка говорить, що дотримання простих правил допоможуть не захворіти.1. Уникайте скупчення людей. Це зменшить вірогідність контакту з хворими людьми, адже деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Користуйтеся одноразовими масками при необхідності. Маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам’ятати, що у будь-якому випадку її потрібно замінити, як тільки стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках. Їх потрібно одразу викидати у смітник.2. Регулярно провітрюйте приміщення і робіть вологе прибирання. Це стосується і дому, і робочих приміщень.3. Мийте руки, вмивайтеся та промивайте слизові оболонки. Інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані віруси та бактерії, що залишилися від дотиків рук інших людей.4. Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує шанси уникнути захворювання.А ось уже, якщо хвороба підступила, як її впізнати з-поміж інших? Проявами грипу є підвищення температури, першіння в горлі, слабкість, ломота в тілі, відсутність апетиту, кашель.«Щодо підвищення температури, то це явище для кожного індивідуальне. Для когось 37.2 може бути вже тим станом, коли людина себе почуває вельми кепсько. Тому вже тоді варто йти до сімейного лікаря на консультацію. Виявлення недуги на початковій стадії дає можливість прийняти ефективне лікування та запобігти ускладненню.Після того, як уже один раз перехворіли, виробляється імунітет, але краще його напрацювати загартовуванням, займатися спортом, ходити в басейн.Часто ми шкодуємо часу, аби піти до лікаря та й упевнені, що знаємо, яку таблетку випити, щоб одужати.«Інтернет у таких питаннях – поганий помічник. Окрім того, він може неабияк зашкодити і призвести до негативних наслідків. Адже значно простіше знайти 20 хвилин свого часу та прийти до сімейного лікаря. Тим паче, є можливість попереднього запису, щоб не стояти у чергах.На жаль, у волинян є така нехороша тенденція – скупляти медикаменти та лікуватися самостійно. А від чого лікуються? Кажуть, що від застуди.ГРВІ лікується симптоматично. Якщо ви будете дотримуватися ліжкового режиму, пити багато води, лікуватися підходящими для вас препаратами, то за таких умов на третій день уже здоровими підете на роботу. Якщо ж проігноруєте таку пораду, будете ходити на роботу та займатися самолікуванням, то, окрім того, що будете наражати на можливість заразитися інфекцією ваших колег та друзів, ризикуєте отримати ускладнення – бронхіт або навіть і пневмонію, як наслідок – може бути реанімація. При ГРВІ призначають жарознижуючі препарати, які знімають першіння в горлі, якщо є нежить, то призначають судинозвужуючі краплі для промивання носа. Грип же лікується тільки стаціонарно. Удома його не варто самому лікувати, бо можна за три-чотири дні потрапити в реанімацію, це в кращому випадку», – говорить Ірина Борсук.«Найбільш уразливі до хвороб – це діти віком від нуля до двох років, люди похилого віку, вагітні. У цих категорій населення надзвичайно ослаблений імунітет.Імунітет – це здатність організму відповідати на подразники та боротися з інфекціями та вірусами. Зміцнення імунної системи – це найголовніший превентивний захід.Взагалі, імунітет людини формується із народження. У новонароджених - передається від мами, якщо вона годує грудьми. Від шести місяців до 3 років вже формується особистий імунітет. Діти, які ходять у садок, гуляють на вулиці з іншими, мають контакт із собаками чи котами – більш стійкі до вірусних хвороб. Так, звісно, вони хворіють, але перебіг хвороби у них легший, аніж у тих, чиї батьки надто берегли своє чадо і не дозволяли торкатися тварин чи гратися у пісочниці.Найкраще хвороби переносять молоді люди віком від 20 років. А от ті, кому за 40 – гірше. Часто приходять до мене і скаржаться: чому раніше все проходило за 3 дні, а тепер хворіють тиждень. Люди похилого віку кажуть, що вони економлять на харчуванні, дуже мало рухаються. Відповідно це сприяє послабленню імунітету.Останнім часом мене дуже радують пацієнти, які піклуються про своє здоров’я, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, віддають перевагу здоровому харчуванню та не мають шкідливих звичок. Саме в них імунітет достатньо високий. Насправді, зміцнити імунітет дуже просто й це не займає багато часу та ресурсів. Необхідно як мінімум мати дозоване фізичне навантаження, раціонально харчуватися, регулювати свій сон та режим роботи. Але й відпочинок має бути активним.«Не варто лежати на дивані, закинувши ноги перед телевізором, потрібно гуляти у парку, в лісі, ходити в гори, це виробляє в нашому організмі позитивні емоції та загартовує імунітет», – говорить лікар.Як зауважує Ірина Борсук, у людей, які пристрастилися до куріння, страждають ворсинки легенів, відповідно до цього дуже швидко приєднується інфекція, у них на дев’яносто відсотків збільшується ризик занедужати, аніж тим, хто не курить.Серед тих, хто приходить до мене уже з вираженим грипом та ГРВІ, – багато курців. У них ідуть ускладнення на бронхи», – говорить Ірина Вікторівна.«Ефективним захистом від ГРВІ та грипу є вакцинація. Щороку лабораторний центр прогнозує, який штамп вірусу буде на цей сезон і радять людям відповідно вакцинуватися. Це формує імунітет. Відповідно, коли наступного разу виникає контакт з інфекцією, то організм уже її знає і зможе захиститися. Це називається формуванням нестійкого імунітету. Він не на все життя виробляється, а на осінньо-зимовий період.Взагалі, варто пам’ятати, що температура – це не ворог, а захисний інструмент організму. Тому саме вакцинація є найефективнішим засобом захисту від грипу, оскільки вона знижує температуру під час хвороби. Тобто замість 39 градусів може бути і 37. На сьогодні вакцина у нас є», – каже лікарка.І, насамкінець, Ірина Борсук наголошує, що лише комплексне дотримання усіх рекомендацій гарантує вам здоров’я.

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