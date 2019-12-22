«Ми чисті, ми непокірні, нас мільйони»: волинські сокільці долучилися до масштабного маршу у Черкасах. ФОТО





Урочистим «Маршем правих традицій» націоналісти пройшли вулицями Черкас, аби показати кожному обличчя і масштаби справжнього українського націоналізму, – повідомляють на



Протягом ходи сокільці запалили вогні Холодного Яру і традиційно згадали полеглих побратимів та політв’язнів.



«Ми ті, кого називають Совістю.

Ми ті, кого ви боїтесь більш за все, але не показуєте цього.

Ми ті, хто приходять до вас у ваші кошмарні сни та рвуть вашу жалюгідну душу на шматки.

Ми - звичайні українці, які прагнуть Свободи та гідного життя у рідній країні.

Ми чисті, ми непокірні, ми сміливі, нас мільйони.

Саме тому ми переможемо!», – підписали фотографії сокільці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти Волинського осередку ВГО «Сокіл» разом із сокільцями усієї України відзначили 126-ту річницю організації.Урочистим «Маршем правих традицій» націоналісти пройшли вулицями Черкас, аби показати кожному обличчя і масштаби справжнього українського націоналізму, – повідомляють на сайті організації у Facebook.Протягом ходи сокільці запалили вогні Холодного Яру і традиційно згадали полеглих побратимів та політв’язнів.«Ми ті, кого називають Совістю.Ми ті, кого ви боїтесь більш за все, але не показуєте цього.Ми ті, хто приходять до вас у ваші кошмарні сни та рвуть вашу жалюгідну душу на шматки.Ми - звичайні українці, які прагнуть Свободи та гідного життя у рідній країні.Ми чисті, ми непокірні, ми сміливі, нас мільйони.Саме тому ми переможемо!», – підписали фотографії сокільці.

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