«Ми чисті, ми непокірні, нас мільйони»: волинські сокільці долучилися до масштабного маршу у Черкасах. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Активісти Волинського осередку ВГО «Сокіл» разом із сокільцями усієї України відзначили 126-ту річницю організації.
Урочистим «Маршем правих традицій» націоналісти пройшли вулицями Черкас, аби показати кожному обличчя і масштаби справжнього українського націоналізму, – повідомляють на сайті організації у Facebook.
Протягом ходи сокільці запалили вогні Холодного Яру і традиційно згадали полеглих побратимів та політв’язнів.
«Ми ті, кого називають Совістю.
Ми ті, кого ви боїтесь більш за все, але не показуєте цього.
Ми ті, хто приходять до вас у ваші кошмарні сни та рвуть вашу жалюгідну душу на шматки.
Ми - звичайні українці, які прагнуть Свободи та гідного життя у рідній країні.
Ми чисті, ми непокірні, ми сміливі, нас мільйони.
Саме тому ми переможемо!», – підписали фотографії сокільці.
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Урочистим «Маршем правих традицій» націоналісти пройшли вулицями Черкас, аби показати кожному обличчя і масштаби справжнього українського націоналізму, – повідомляють на сайті організації у Facebook.
Протягом ходи сокільці запалили вогні Холодного Яру і традиційно згадали полеглих побратимів та політв’язнів.
«Ми ті, кого називають Совістю.
Ми ті, кого ви боїтесь більш за все, але не показуєте цього.
Ми ті, хто приходять до вас у ваші кошмарні сни та рвуть вашу жалюгідну душу на шматки.
Ми - звичайні українці, які прагнуть Свободи та гідного життя у рідній країні.
Ми чисті, ми непокірні, ми сміливі, нас мільйони.
Саме тому ми переможемо!», – підписали фотографії сокільці.
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