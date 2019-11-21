На Волині четверо чоловіків зґвалтували жінку





Про це йдеться у кримінальній справі від 11 лютого 2020 року, пише



У ході досудового розслідування правоохоронним органам вдалося з’ясувати, що безпосередньо фізичне насильство, а саме – зґвалтування, над потерпілою вчиняв один чоловік, який на той момент був у стані алкогольного сп’яніння, а решта - утримували потерпілу, котра пручалася і все намагалася вирватися та втекти. Спочатку він двічі ударив кулаком в обличчя свою жертву, від чого та впала на підлогу, а потім разом з двома іншими «помічниками» продовжив лупцювати жінку ногами. З метою подальшого зґвалтування підозрюваний її затягнув в іншу кімнату, яка не освітлювалася, і вже там продовжив глумитися над обезсиленою жертвою. Допомагали ґвалтівнику його спільники, які у кримінальній справі проходять як свідки.



Факти у цій кримінальній справі, викладені у провадження від 11 лютого 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.



У суді старший слідчий Ковельського ВП ГУНП у Волинській області клопотав про арешт майна, яке поліція вилучила в процесі розслідування кримінального злочину. Ковельський міськрайонний суд повністю задовольнив клопотання слідчого.



Розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вночі в приміщенні нежитлового будинку четверо осіб, з яких двоє - ромської національності, зґвалтували жінку.Про це йдеться у кримінальній справі від 11 лютого 2020 року, пише "ПроКовель". У ході досудового розслідування правоохоронним органам вдалося з’ясувати, що безпосередньо фізичне насильство, а саме – зґвалтування, над потерпілою вчиняв один чоловік, який на той момент був у стані алкогольного сп’яніння, а решта - утримували потерпілу, котра пручалася і все намагалася вирватися та втекти. Спочатку він двічі ударив кулаком в обличчя свою жертву, від чого та впала на підлогу, а потім разом з двома іншими «помічниками» продовжив лупцювати жінку ногами. З метою подальшого зґвалтування підозрюваний її затягнув в іншу кімнату, яка не освітлювалася, і вже там продовжив глумитися над обезсиленою жертвою. Допомагали ґвалтівнику його спільники, які у кримінальній справі проходять як свідки.Факти у цій кримінальній справі, викладені у провадження від 11 лютого 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.У суді старший слідчий Ковельського ВП ГУНП у Волинській області клопотав про арешт майна, яке поліція вилучила в процесі розслідування кримінального злочину. Ковельський міськрайонний суд повністю задовольнив клопотання слідчого.Розслідування триває.

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