Троє професійних спортсменів поповнили лави волинських патрульних





Хлопці успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції у Києві і вже заступатимуть на свої перші чергування, - пише патрульна поліція Волинської області.



Зазначається, що всі троє – професійні спортсмени. 23-річний Максим нестиме службу в Ковелі, чоловік займається кікбоксингом, був командиром групи в Академії.



27-річний Дмитро займається футболом та волейболом. Він – родом з Камінь-Каширського. А 20-річний Владислав з Луцька професійно займається рукопашним боєм.





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