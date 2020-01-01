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Троє професійних спортсменів поповнили лави волинських патрульних

Троє професійних спортсменів поповнили лави волинських патрульних
Лави волинських патрульних поповнили троє поліцейських.

Хлопці успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції у Києві і вже заступатимуть на свої перші чергування, - пише патрульна поліція Волинської області.

Зазначається, що всі троє – професійні спортсмени. 23-річний Максим нестиме службу в Ковелі, чоловік займається кікбоксингом, був командиром групи в Академії.

27-річний Дмитро займається футболом та волейболом. Він – родом з Камінь-Каширського. А 20-річний Владислав з Луцька професійно займається рукопашним боєм.
Троє професійних спортсменів поповнили лави волинських патрульних
Троє професійних спортсменів поповнили лави волинських патрульних


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Теги: патрульна, Волинь, поповнення
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