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Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет

Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет
Судили чоловіка, який злетів у кювет у селі Ольганівка Рожищенського району.

Слухання справи відбулось 12 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 грудня. Водій легковика Renault, житель села Рудня, не справився з керуванням та з'їхав у кювет. Машина зазнала значних пошкоджень, а водій залишився неушкодженим.

У судовому засіданні підсудний факт вчинення правопорушення визнав. У вчиненому розкаюється.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, волинянин, кювет, аварія
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