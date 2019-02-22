Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет
Сьогодні, 19:53
Судили чоловіка, який злетів у кювет у селі Ольганівка Рожищенського району.
Слухання справи відбулось 12 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 грудня. Водій легковика Renault, житель села Рудня, не справився з керуванням та з'їхав у кювет. Машина зазнала значних пошкоджень, а водій залишився неушкодженим.
У судовому засіданні підсудний факт вчинення правопорушення визнав. У вчиненому розкаюється.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Слухання справи відбулось 12 лютого. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 грудня. Водій легковика Renault, житель села Рудня, не справився з керуванням та з'їхав у кювет. Машина зазнала значних пошкоджень, а водій залишився неушкодженим.
У судовому засіданні підсудний факт вчинення правопорушення визнав. У вчиненому розкаюється.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, скільки за рік заробив СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 20:06
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Судили волинянина, який не справився з керуванням автівкою та з'їхав у кювет
Сьогодні, 19:53
У Луцьку – масштабна пожежа: горить луг. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
Медіа