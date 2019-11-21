Як у Ковелі вшановували воїнів-афганців. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.Про це йдеться на сайті благодійного фонду “Патріоти Волині”."В Республіку Афганістан Ковельським віськкоматом було призвано 364 людини. Всі ми думали, що це була остання війна, в якій гинули українці. Однак, ми помилялися, а нова війна прийшла, звідкіля її ніхто не чекав. І воїни-афганці, незважаючи на вік та здоров’я, не могли бути осторонь подій, які й донині тривають на Сході України: більше 12 тисяч наших побратимів воювали і до сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави. На жаль, більше 200 з них загинуло. Багато поранених", - розповів голова міськрайонної спілки ветеранів АфганістануХвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих захисників України та воїнів, які загинули на чужині. Слова шани і поваги воїнам-афганцям висловили представники міської та районної влади.Понад сім років Ковельська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану квартирує в офісі по вулиці Грушевського, 14. Приміщення для статутної дільності спілки надала міська влада, а благодійний фонд“Патріоти Волині” профінансував капітальний ремонт та допоміг облаштувати кімнату-музей. За сприяння народного депутата України також спорудили пам'ятники загиблим воїнам-афганцям у Ратному та Старій Вижівці. За багаторічну плідну співпрацю Українська спілка ветеранів Афганістану нагородила Степана Івахіва пам’ятною медаллю “Честь. Мужність. Пам’ять”."Від імені народного депутата України щиро дякую вам, шановні ветерани, за таку почесну відзнаку. Степан Івахів та його благодійний фонд співпрацює і підтримує громадські організації воїнів-афганців в усіх районних центрах виборчого округу народного депутата. Бо це - згуртовані, самодостатні і сильні духом люди, які мають справжній чоловічий характер і активну громадянську позицію. Ми дякуємо вам за відданість українській державі, за те, що даруєте свій безцінний досвід молодому поколінню!", - зауважив директор благодійного фонду “Патріоти Волині”, отримавши нагороду, яку він передасть адресату.З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ої річниці виведення військ з Афганістану подяками народного депутата України Степана Івахіва та грошовими преміями його благодійного фонду нагородили ковельських побратимів “Української спілки ветеранів Афганістану”таПо завершенню тематичного заходу біля пам’ятника загиблим воїнам-афганцям на Меморіалі Слави відслужили поминальну панахиду. До монумента лягли вінки та квіти пам’яті.