Акції, знижки, бонуси, подарунки: ТОП-4 найвигідніших пропозицій «Інвестора» у лютому. ФОТО*









У лютому серед основних - акційні однокімнатні квартири, таунхауси з відтермінуванням, котеджі з двома варіантами планування та незвична акція на всі квартири «Супернови».



1. Однокімнатна квартира у «Парковому кварталі», що в Ковелі



Загальна площа квартири – 43,77 м2.



Що зручно. Площа кімнати (16,95 м2) дозволяє поділити її на дві зони: місце для сну та спільний простір для відпочинку, спілкування, прийому гостей тощо.



У квартирі є також велика кухня – 14,18 м2, санвузол – 4,11 м2, коридор – 4,51 м2 та лоджія – 4,02 м2.



Ціна – від 21 000 $.



Умови виплати. Є можливість відтермінування до травня 2021 року.







2. Таунхаус у ЖК «Струмочок»



Загальна площа таунхауса – 130,61 м2.



На першому поверсі розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.



Ціна – від 12 000 грн/м2.



Що вигідно: продовжений термін оплати, який не залежить від моменту здачі житла в експлуатацію. Максимальний термін відтермінування – 24 місяці, а перший внесок – всього 25%.



3. Котедж у ЖК «Струмочок»



Загальна площа котеджу – 156,06 м2. Житло можна облаштувати за двома варіантами планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.



Новинка - тепер котеджі пропонують зі спеціальним навісом для автомобіля.



Ціна – від 83 000 $.



Що вигідно. Можливість відтермінування - до 24 місяців.





4. Квартира у «Супернові» зі знижкою до 500 грн/м2



Нещодавно в «Інвестора» запустили акцію «Фіксуй знижку». Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій».



Нагадаємо, що «Інвестор» спільно з магазином «Нова Лінія» запустив нову програму лояльності для власників квартир «Супернови».



Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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