Акції, знижки, бонуси, подарунки: ТОП-4 найвигідніших пропозицій «Інвестора» у лютому. ФОТО*
Сьогодні, 12:30
У безлічі пропозицій і варіантів на ринку нерухомості важливо обрати найвигідніше саме вам.
«Перший» вивчив усі пропозиції будівельної компанії «Інвестор» – і вибрав ті, які, на їхню думку, виглядають найбільш привабливо і вигідно.
У лютому серед основних - акційні однокімнатні квартири, таунхауси з відтермінуванням, котеджі з двома варіантами планування та незвична акція на всі квартири «Супернови».
1. Однокімнатна квартира у «Парковому кварталі», що в Ковелі
Загальна площа квартири – 43,77 м2.
Що зручно. Площа кімнати (16,95 м2) дозволяє поділити її на дві зони: місце для сну та спільний простір для відпочинку, спілкування, прийому гостей тощо.
У квартирі є також велика кухня – 14,18 м2, санвузол – 4,11 м2, коридор – 4,51 м2 та лоджія – 4,02 м2.
Ціна – від 21 000 $.
Умови виплати. Є можливість відтермінування до травня 2021 року.
2. Таунхаус у ЖК «Струмочок»
Загальна площа таунхауса – 130,61 м2.
На першому поверсі розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.
Ціна – від 12 000 грн/м2.
Що вигідно: продовжений термін оплати, який не залежить від моменту здачі житла в експлуатацію. Максимальний термін відтермінування – 24 місяці, а перший внесок – всього 25%.
3. Котедж у ЖК «Струмочок»
Загальна площа котеджу – 156,06 м2. Житло можна облаштувати за двома варіантами планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.
Новинка - тепер котеджі пропонують зі спеціальним навісом для автомобіля.
Ціна – від 83 000 $.
Що вигідно. Можливість відтермінування - до 24 місяців.
4. Квартира у «Супернові» зі знижкою до 500 грн/м2
Нещодавно в «Інвестора» запустили акцію «Фіксуй знижку». Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій».
Нагадаємо, що «Інвестор» спільно з магазином «Нова Лінія» запустив нову програму лояльності для власників квартир «Супернови».
Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Перший» вивчив усі пропозиції будівельної компанії «Інвестор» – і вибрав ті, які, на їхню думку, виглядають найбільш привабливо і вигідно.
У лютому серед основних - акційні однокімнатні квартири, таунхауси з відтермінуванням, котеджі з двома варіантами планування та незвична акція на всі квартири «Супернови».
1. Однокімнатна квартира у «Парковому кварталі», що в Ковелі
Загальна площа квартири – 43,77 м2.
Що зручно. Площа кімнати (16,95 м2) дозволяє поділити її на дві зони: місце для сну та спільний простір для відпочинку, спілкування, прийому гостей тощо.
У квартирі є також велика кухня – 14,18 м2, санвузол – 4,11 м2, коридор – 4,51 м2 та лоджія – 4,02 м2.
Ціна – від 21 000 $.
Умови виплати. Є можливість відтермінування до травня 2021 року.
2. Таунхаус у ЖК «Струмочок»
Загальна площа таунхауса – 130,61 м2.
На першому поверсі розташовані кухня, передпокій, санвузол, велика вітальня та вихід на терасу. На другому поверсі – три кімнати, простора ванна і гардероб.
Ціна – від 12 000 грн/м2.
Що вигідно: продовжений термін оплати, який не залежить від моменту здачі житла в експлуатацію. Максимальний термін відтермінування – 24 місяці, а перший внесок – всього 25%.
3. Котедж у ЖК «Струмочок»
Загальна площа котеджу – 156,06 м2. Житло можна облаштувати за двома варіантами планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.
Новинка - тепер котеджі пропонують зі спеціальним навісом для автомобіля.
Ціна – від 83 000 $.
Що вигідно. Можливість відтермінування - до 24 місяців.
4. Квартира у «Супернові» зі знижкою до 500 грн/м2
Нещодавно в «Інвестора» запустили акцію «Фіксуй знижку». Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій».
Нагадаємо, що «Інвестор» спільно з магазином «Нова Лінія» запустив нову програму лояльності для власників квартир «Супернови».
Довідково. Житловий комплекс «Супернова» – це один з найбільших комплексів у Луцьку. Розташований він у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч ботанічний сад та річка Стир. «Супернова» буде налічувати більше 800 квартир. Площа загальної території – 5,6 га. Нещодавно тут почали зводити найбільший будинок.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку планують побудувати студмістечко з великим концертним і спортивним майданчиком
Сьогодні, 12:52
Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині
Сьогодні, 12:32
Акції, знижки, бонуси, подарунки: ТОП-4 найвигідніших пропозицій «Інвестора» у лютому. ФОТО*
Сьогодні, 12:30
Як у Ковелі вшановували воїнів-афганців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:13
Медіа