Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині
Сьогодні, 12:32
У Світловодському районі Кіровоградщини від ускладнень грипу помер 53-річний чоловік.
Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру, - передає УНН.
Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.
Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.
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Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру, - передає УНН.
Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.
Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.
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