Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині





Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру, - передає УНН.



Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.



Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Світловодському районі Кіровоградщини від ускладнень грипу помер 53-річний чоловік.Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру, - передає УНН.Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.

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