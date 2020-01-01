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Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині

Чоловік помер від грипу на Кіровоградщині
У Світловодському районі Кіровоградщини від ускладнень грипу помер 53-річний чоловік.

Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру, - передає УНН.

Чоловік мав супутні хронічні хвороби та не був щеплений від грипу.

Також лабораторно підтвердили два віруси грипу типу А у чоловіка з Кропивницького та жінки з Устинівського району. Вони не були щеплені від грипу.



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Теги: грип, смерть, Кіровоградщина
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