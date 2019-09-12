Збірна України з риболовлі, у складі якої – четверо волинян, здобула «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Збірна Україна, до складу якої увійшло четверо волинян, здобула друге місце на чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку.
З 15 по 16 лютого 2020 року відбувся XVIІ Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду. Змагання проходили на озері Вальватус у місті Варкаус (Фінляндія), - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
У заході взяли участь 14 команд з України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Монголії, Норвегії, Польщі, Румунії, Росії, Фінляндії, Швеції та Естонії.
До складу української збірної потрапило четверо спортсменів з Волині – Павло Хвас, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту, Дамір Шихотаров (президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), Віктор Жалнін та Святослав Халєєв.
Нагадаємо, що на XVI чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду, який пройшов 26-27 січня 2019 в Болгарії, команда України також здобула бронзу.
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З 15 по 16 лютого 2020 року відбувся XVIІ Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду. Змагання проходили на озері Вальватус у місті Варкаус (Фінляндія), - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
У заході взяли участь 14 команд з України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Монголії, Норвегії, Польщі, Румунії, Росії, Фінляндії, Швеції та Естонії.
До складу української збірної потрапило четверо спортсменів з Волині – Павло Хвас, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту, Дамір Шихотаров (президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), Віктор Жалнін та Святослав Халєєв.
Нагадаємо, що на XVI чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду, який пройшов 26-27 січня 2019 в Болгарії, команда України також здобула бронзу.
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