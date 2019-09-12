Збірна України з риболовлі, у складі якої – четверо волинян, здобула «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО





З 15 по 16 лютого 2020 року відбувся XVIІ Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду. Змагання проходили на озері Вальватус у місті Варкаус (Фінляндія), - повідомляє



У заході взяли участь 14 команд з України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Монголії, Норвегії, Польщі, Румунії, Росії, Фінляндії, Швеції та Естонії.



До складу Павло Хвас, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту, Дамір Шихотаров (президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), Віктор Жалнін та Святослав Халєєв.



Нагадаємо, що на XVI чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду, який пройшов 26-27 січня 2019 в Болгарії, команда України також здобула бронзу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна Україна, до складу якої увійшло четверо волинян, здобула друге місце на чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку.З 15 по 16 лютого 2020 року відбувся XVIІ Чемпіонат світу з ловлі риби на мормишку з льоду. Змагання проходили на озері Вальватус у місті Варкаус (Фінляндія), - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль. У заході взяли участь 14 команд з України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Монголії, Норвегії, Польщі, Румунії, Росії, Фінляндії, Швеції та Естонії.До складу української збірної потрапило четверо спортсменів з Волині –, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту,(президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області),таНагадаємо, що на XVI чемпіонаті світу з ловлі риби на мормишку з льоду, який пройшов 26-27 січня 2019 в Болгарії, команда України також здобула бронзу.

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