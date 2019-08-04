Нардеп просить Авакова та Рябошапку розслідувати підпал автомобіля священника ПЦУ на Волині

Депутат Верховної Радиадресував звернення Міністру внутрішніїх справ Українита генпрокуроруз проханням взяти на особливий контроль та забезпечити об’єктивне й всебічне розслідування справи щодо підпалу автомобіля священника у селі Овадне Володимир-Волинського району.Про це повідомляє пресслужба нардепа.Нагадаємо,Парламентарна своїй сторінці у соцмережі написав: «Москва не спить і пробує огризатися... Без сумніву, ми спробуємо допомогти коштами для сім'ї священника, і я беру під особистий контроль розслідування цієї справи».Отець Сергій - настоятель храму в селі Овадне, а також громади Православної церкви України у селі Сусваль. Саме у цьому селі Сусваль місяць тому трапилася конфліктна ситуація, коли священник УПЦ МП не пустив до церкви похоронну процесію, бо померлий підтримував ПЦУ. Місцеві жителі висловили свій протест і 90% віруючих заявило про рішення перейти до ПЦУ.У депутатському зверненні йдеться:«Підпал автомобіля відбувся вночі 16 лютого 2020 року на подвір’ї біля будинку, де проживає священник з сім’єю у с. Овадне. Автомобіль VolkswagenT4 повністю був знищений вогнем. Підпал авто сам потерпілий та громадськість пов’язують з церковним конфліктом - між прихожанами ПЦУ та УПЦ МП у с. Сусваль. Адже через конфлікт священнику неодноразово погрожували, в тому числі й підпалом автомобіля.У зв’язку із вищезазначеним, відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас взяти на особливий контроль та забезпечити об’єктивне та всебічне розслідування справи про підпал автомобіля отця Сергія Місана».