«Працівник» банку видурив у волинянки чималу суму грошей





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У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку та під приводом авторизації банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі 22 тисячі гривень.



До слова, 36-річна потерпіла самостійно зняла кошти зі своєї картки у відділенні банку та перерахувала через термінал самообслуговування на різні номери мобільних телефонів.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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