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«Працівник» банку видурив у волинянки чималу суму грошей

«Працівник» банку видурив у волинянки чималу суму грошей
На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила місцева жителька Ковеля.

Про це повідомляє Ковельський відділ ГУНП у Волинській області.

У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку та під приводом авторизації банківської картки заволодів грошовими коштами ковельчанки в сумі 22 тисячі гривень.

До слова, 36-річна потерпіла самостійно зняла кошти зі своєї картки у відділенні банку та перерахувала через термінал самообслуговування на різні номери мобільних телефонів.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

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Теги: Ковель, шахраї, псевдопрацівник банку
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