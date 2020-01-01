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Волинянка потрапила на відому схему шахрайства

Волинянка потрапила на відому схему шахрайства
На вихідних до поліції із заявами про шахрайства звернулися жителі Ківерцівського, Горохівського районів та Ковеля.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Так, у неділю, 16 лютого, до Горохівського відділу поліції звернулася 49-річна жителька району та повідомила, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік. Зловмисник назвався працівником правоохоронного органу та шахрайським шляхом, під приводом начебто звільнення сина від кримінальної відповідальності за побиття людини, заволодів грошима жінки в сумі 10 тисяч гривень. Гроші потерпіла переказала на вказаний шахраями рахунок.

Також у суботу, 15 лютого, до поліції звернувся 60-річний житель Ківерцівського району та повідомив, що 13 лютого через один із інтернет-сайтів замовив деревообробний станок. Потерпілий перерахував 4,3 тисячі гривень, але товару так і не отримав. Із аналогічною заявою до Ковельського відділу поліції звернулася 37-річна ковельчанка. Шахраї під приводом оренди квартири заволоділи грошима потерпілої в сумі 1,5 тисяч гривень.

Поліція вкотре закликає громадян бути уважними та обережними. У випадку отримання телефонних дзвінків із сумнівними пропозиціями, пов’язаними з перерахуванням коштів, звільненням родичів від кримінальної відповідальності, правоохоронці просять невідкладно телефонувати за номером служби «102».

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Теги: Волинь, шахраї, псевдоправоохоронець
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