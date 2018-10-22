Перейменування СНУ імені Лесі Українки: хочуть організувати масштабне обговорення

У Луцьку планують організувати масштабне обговорення щодо перейменування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата у Лесиному виші.«Якщо виникає питання перейменування СНУ імені Лесі Українки на Волинський національний університет імені Лесі Українки, то ребрендинг потрібно проводити із залученням місцевих та обласних структур. Волинський національний університет – частина іміджу і міста Луцька, і Волинської області», - відзначила професорка Євгенія Тихомирова.Окрім того, з її слів, на базі Лесиного вишу варто сформувати осередок дистанційної освіти, адже на сьогодні в Україні працюють над створенням «держави у смартфоні».Ректорнаголосив, що усі найкращі заклади освіти мають у своїй назві прив’язку до місцевості, тим самим рекламуючи її: «Для нас це узагалі золото, адже у нас є Волинь – найдавніша назва, що збереглася єдина серед усіх регіонів України, у нас є Леся Українка, котра нерозривно пов’язана з Волинню. Вигадувати незрозуміло що і відриватися від наших коренів, культури, від того, що нас робить людьми, – не варто. Тому є ідея повернути стару назву вишу».Він додав, що перейменування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки не хочуть ухвалювати «у кулуарах», як було раніше. Для цього планують організувати обговорення серед працівників закладу освіти, представників влади.