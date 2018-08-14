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Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль

Вперше за 90 років на Волині влаштують грандіозний міжнародний ретро-фестиваль
Вперше за 90 років на Волині відбудеться міжнародний фестиваль «Райд Волинський автомобільний».

Організатори заходу – Волинський Клуб Автомобільний та Федерація автомобілів міста Люблін повідомляють, що фестивальний маршрут розрахований на 4 дні: 14 – 18 травня, однак основні атракції готують саме у Луцьку.

Історія проведення автопробігів на Волині бере свій початок ще із 1912 року, коли барон Микола фон Мекк надав свій маєток у місті Рожище для учасників Варшавського автопробігу під готель, заправку та технічне обслуговування автомобілів, коли ті прямували до Варшави про Брест-Житомирському шосе. Згодом, у 1929 році, на Волині створили «Волинський клуб автомобільний», членами якого є як українці, так і поляки. На той час це був один з 12 клубів, які діли на території ІІ Польської Республіки, а сам Люблінський Клуб Автомобільний, між іншим, утворили лише у 1937 році. Волинський клуб влаштовував велику кількість змагань на автомобілях та мотоциклах, райди, а також туристичні подорожі. Вперше «Райд Волинський» відбувся у 1930 році, тоді участь взяло всього 9 авто. Наступний влаштували у 1931, тоді це була грандіозна подія, коли до Луцька приїхали учасники майже з усієї Польщі. У 1937 році вулицями обласного центру Волині пройшов маршрут «VII Мотоциклетного Райду», серед учасників змагань було більш ніж 200 осіб, з них – троє лучан. Останній зірковий «Волинський Райд Автомобільний» з фінішом у Луцьку провели у 1930 році.

Цьогоріч традицію вирішили відродити. Власники раритетних автомобілів збираються в дорогу вже 14 травня. Їхатимуть з Любліна, через Хелм, Шацьк, Ковель, Олику, Луцьк, Володимир-Волинський, Замость та назад до Любліна.

У місті кортеж із понад 35-ти автомобілів очікують ввечері 15 травня. Важливо, що ця подія вже внесена у календар загального заліку європейського автопробігу ретро-автомобілів Польщі.

Родзинкою Райду Волинського стане фестивальна частина дійства впродовж 16 та 17 травня, під час якої лучани і гості міста зможуть поринути в історію ретро-карів, «доторкнутися» до культурної спадщини рідного краю, вивчити та побачити історію своїх предків у міжвоєнний період. Організатори гарантують естетичне задоволення, грандіозне шоу і можливість зробити багато-багато фото біля неймовірних ретро-авто.

Зазначимо, що напередодні фестивалю у Луцьку відбудеться низка тематичних просвітницьких заходів для мешканців міста. Деталі повідомимо згодом.

Головне фото - Журнал «Auto», 1930, № 6.

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Теги: Райд Волинський, Луцьк, автопробіг, Волинь, ретро-автомобілі
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