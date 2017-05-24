Земля: за мить до катастрофи

Минулого тижня існування України висіло на волосині. Всупереч всім можливим законам, «слуги народу» на очах всієї країни хотіли провести законопроект про продаж української землі.Однак проти цього виступилита фракція «Батьківщина». Їм вдалося зупинили цей процес. Президент, керований зовнішніми фінансовими силами, твердо вирішив продати нашу землю, не радячись із народом.Продаж землі іноземцям – це та стратегічна мета, яку сьогодні хочуть реалізувати у владних кабінетах через закриті засідання комітетів, відхилення всіх правок опозиції, голосування в турборежимі. Головне – забезпечити «партнерам» прямий доступ до купівлі землі.Вам будуть брехати – нібито правки внесли, щоб тільки громадяни України могли придбати землю, та й ліміти знизили «всього» до 10 тис. га.Але ж ми знаємо, що іноземці легко можуть придбати будь-яку фірму в Україні, посадити туди підставних осіб - «фунтів» - і записати на них стільки землі, скільки захочуть. Так зараз забирають наші стратегічні підприємства через наглядові ради, де практично всі – іноземці, і порядкують там, як на своїй власності.А іноземні банки матимуть право забирати землю без всяких лімітів по кредитним заставам. А ми знаємо, як легко загнати малого фермера в кредитну кабалу. Їх і так мало в Україні – лише 46 тисяч фермерських господарств, в той час як у Польщі - більше 2 мільйонів. І з них ще й знімають державну підтримку, щоб ще більше полегшити їх банкрутство.Про селянина й мови немає. Його обкладуть такими комунальними платежами, що він свою землю просто за борги віддасть, безкоштовно. Адже ціни на газ не лише не збираються знижувати, а й далі підвищують, до захмарних висот.Законопроект, який «слуги» так проштовхують, є лише початком. Услід за ним голосуватимуть іще кілька законів.Просто уявіть: на продаж піде не лише сільськогосподарська земля – а це 72% всієї території країни – а й ліси, озера, заповідники, доступ до річок та моря. Ймовірно, миттю виростуть паркани, які стануть маленькими державками – перетни кордон, і отримай кулю від «приватної військової корпорації», які уже планують узаконити.Новітні власники навіть зможуть знімати верхній шар землі – це записано в законопроекті. А значить, що разом із землею продадуть наші надра. Нафту, газ, безцінні копалини – все, що належить кожному з нас і має належати майбутнім поколінням і бути основою нашого процвітання.А село просто зникне. Навіщо воно корпораціям, якщо можна завезти вахтовим методом дешеву робочу силу пару разів на рік? Навіщо школи чи лікарні? Для них все це – «непродуктивний актив», який підлягає знищенню.Тож Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» обіцяють не допустити, щоб Україну спіткала така доля. "Ми не країна третього світу. Ми не колонія і не «золота копальня», з якої «золоті королі» висмоктують прибуток.Ми битимемось за права кожного українця, за кожний клаптик землі, за кожну кому в законі.Лише народ України - справжній власник української землі – має право вирішувати її долю. Поки він своє слово не скаже, чіпати її зась!", - переконують у політичній силі.