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На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття

На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття
Працівники волинської митниці спільно з Управлінням СБУ у Волинській області попередили намір відправлення через «Укрпошту» старовинних монет, датованих ХIV-XVI ст. в загальній кількості 703 штук.

Громадянин України чотирма бандеролями здійснив відсилку монет держав Речі Посполитої, Великого Литовського князівства, Російської імперії та Королівства Швеції в адресу польського отримувача, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Згідно протоколу «затримання кореспонденції», вищевказані поштові відправлення, вилучені. Загальна вартість монет, відповідно до оцінки, становить понад 43 тисяч гривень.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, вивезти товар за межі території України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття
На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття
На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття

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Теги: волинська митниця, старовинні монети, СБУ
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