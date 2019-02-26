У селі на Волині горіли дві господарські будівлі
Сьогодні, 15:30
У селі Судче Любешівського району горіли господарські споруди.
Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета Нове життя.
Попередня причина загорання в обох випадках – коротке замикання внутрішньої електромережі. Загорання ліквідовували працівники місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, що 16 лютого у дерев’яному житловому будинку в селі Черемошна Воля Любомльського району внаслідок пожежі загинув чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета Нове життя.
Попередня причина загорання в обох випадках – коротке замикання внутрішньої електромережі. Загорання ліквідовували працівники місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, що 16 лютого у дерев’яному житловому будинку в селі Черемошна Воля Любомльського району внаслідок пожежі загинув чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині «обчистили» літню кухню
Сьогодні, 15:45
Яким буде медичний факультет у СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 15:37
У селі на Волині горіли дві господарські будівлі
Сьогодні, 15:30
У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
Сьогодні, 15:21
На Волині затримали чоловіка, який через «Укрпошту» хотів відправити старовинні монети 14-16 століття
Сьогодні, 15:02
Медіа