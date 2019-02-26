У селі на Волині горіли дві господарські будівлі





Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета



Попередня причина загорання в обох випадках – коротке замикання внутрішньої електромережі. Загорання ліквідовували працівники місцевої пожежної охорони.



Нагадаємо, що 16 лютого у дерев’яному житловому будинку в селі Черемошна Воля Любомльського району



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