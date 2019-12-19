У селі на Волині «обчистили» літню кухню
Сьогодні, 15:45
16-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції із заявою про крадіжку звернулась 50-річна жителька села Вощатин.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За інформацією правоохоронців, в період часу з 23:30 15-го лютого по 07:00 16-го лютого із приміщення літньої кухні за місцем проживання заявниці через незачинені двері таємно викрали: акумуляторну батарею марки “Зубр-100” чорного кольору та металеву рейсу 2,5 м, яка лежала біля вказаної кухні.
Сума завданих матеріальних збитків становить 1820 гривень. Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За інформацією правоохоронців, в період часу з 23:30 15-го лютого по 07:00 16-го лютого із приміщення літньої кухні за місцем проживання заявниці через незачинені двері таємно викрали: акумуляторну батарею марки “Зубр-100” чорного кольору та металеву рейсу 2,5 м, яка лежала біля вказаної кухні.
Сума завданих матеріальних збитків становить 1820 гривень. Триває перевірка.
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