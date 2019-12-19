У селі на Волині «обчистили» літню кухню





Про це



За інформацією правоохоронців, в період часу з 23:30 15-го лютого по 07:00 16-го лютого із приміщення літньої кухні за місцем проживання заявниці через незачинені двері таємно викрали: акумуляторну батарею марки “Зубр-100” чорного кольору та металеву рейсу 2,5 м, яка лежала біля вказаної кухні.



Сума завданих матеріальних збитків становить 1820 гривень. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції із заявою про крадіжку звернулась 50-річна жителька села Вощатин.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.За інформацією правоохоронців, в період часу з 23:30 15-го лютого по 07:00 16-го лютого із приміщення літньої кухні за місцем проживання заявниці через незачинені двері таємно викрали: акумуляторну батарею марки “Зубр-100” чорного кольору та металеву рейсу 2,5 м, яка лежала біля вказаної кухні.Сума завданих матеріальних збитків становить 1820 гривень. Триває перевірка.

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