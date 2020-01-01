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На базі СНУ імені Лесі Українки пропонують організувати «школу депутата»

На базі СНУ імені Лесі Українки пропонують організувати «школу депутата»
У Луцьку на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки пропонують влаштувати курси для майбутніх депутатів і чиновників.

Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата Лесиному виші.

За словами депутата міської ради Богдана Богоноса, в Україні діє Національна академія державного управління, де здійснюють підготовку та перепідготовку держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відтак, він запропонував організувати на історичному факультеті курси для майбутніх обранців громади і чиновників.

«Часто так виходить, що депутати є спеціалістами у певних галузях, але часто не розуміють елементарних речей, зокрема, що таке держава, як вона працює, що таке органи державної влади. Варто проводити такі курси хоча б раз на 5 років, коли проходять вибори», - сказав Богонос.

У СНУ імені Лесі Українки запланували створити аналітичний центр, що дозволить організувати таке навчання. Не виключають, що проводити такі курси будуть на базі «Гарт».

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Теги: СНУ, Луцьк, депутати, навчання
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