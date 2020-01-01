Розповіли, скільки за рік заробив СНУ імені Лесі Українки

Повідомили, яке фінансування отримав Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та скільки грошей вуз заробив.Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата Лесиному виші.За словами ректора, у 2019 році СНУ імені Лесі Українки отримав 180,8 мільйона гривень на забезпечення освітньої діяльності, із яких 84,4 мільйона – зароблені університетом кошти.«Останнім часом лунало чимало думок про те, що СНУ імені Лесі Українки десь слабший, має менше фінансування тощо. Я жодного разу не порівнював наш університет і ЛНТУ, але щоб поставити крапку скажу: спецфонд дружнього для нас університету – 30 мільйонів, нашого – 84,4 мільйона», - відзначив він.Із загального спецфонду 10,5 мільйона гривень Лесин виш заробив самостійно, проте не за рахунок платного навчання, а за рахунок наукової діяльності, надання освітніх послуг населенню тощо.