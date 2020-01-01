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Розповіли, скільки за рік заробив СНУ імені Лесі Українки

Розповіли, скільки за рік заробив СНУ імені Лесі Українки
Повідомили, яке фінансування отримав Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та скільки грошей вуз заробив.

Про це йшлося у понеділок, 17 лютого, під час дня депутата Лесиному виші.

За словами ректора Анатолія Цьося, у 2019 році СНУ імені Лесі Українки отримав 180,8 мільйона гривень на забезпечення освітньої діяльності, із яких 84,4 мільйона – зароблені університетом кошти.

«Останнім часом лунало чимало думок про те, що СНУ імені Лесі Українки десь слабший, має менше фінансування тощо. Я жодного разу не порівнював наш університет і ЛНТУ, але щоб поставити крапку скажу: спецфонд дружнього для нас університету – 30 мільйонів, нашого – 84,4 мільйона», - відзначив він.

Із загального спецфонду 10,5 мільйона гривень Лесин виш заробив самостійно, проте не за рахунок платного навчання, а за рахунок наукової діяльності, надання освітніх послуг населенню тощо.

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Теги: СНУ, виш, Луцьк, гроші
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