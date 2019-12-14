Директора волинського підприємства підозрюють у фінансових махінаціях
Сьогодні, 15:49
Директора волинського підприємства підозрюють у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні.
Зазначається, що у грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови. Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тис. грн (понад 96 тис. грн – безпідставно).
Керівнику підприємства повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Дії інженера з технічного нагляду розслідують.
Виконувачу обов’язків сільського голови повідомили про підозру у службовій недбалості.
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Зазначається, що у грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови. Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тис. грн (понад 96 тис. грн – безпідставно).
Керівнику підприємства повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Дії інженера з технічного нагляду розслідують.
Виконувачу обов’язків сільського голови повідомили про підозру у службовій недбалості.
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