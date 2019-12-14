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Директора волинського підприємства підозрюють у фінансових махінаціях

Директора волинського підприємства підозрюють у фінансових махінаціях
Директора волинського підприємства підозрюють у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні.

Зазначається, що у грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови. Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету виплатили 400 тис. грн (понад 96 тис. грн – безпідставно).

Керівнику підприємства повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів. Дії інженера з технічного нагляду розслідують.

Виконувачу обов’язків сільського голови повідомили про підозру у службовій недбалості.


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Теги: оборудки, директор, Волинь, підробка
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