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У кінотеатрі «PremierCity» покажуть воєнну драму «Черкаси»*

У кінотеатрі «PremierCity» покажуть воєнну драму «Черкаси»*
У кінотеатрі «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси», заснованої на реальних подіях.

Цей фільм про історію, яка трапилась у лютому 2014 року, в не кращі часи історії нашої країни. Після подій на Майдані Незалежності корабель «Черкаси» заблокували затоплені сусідні судна у бухті Чорного моря. Українські кораблі один за одним переходили на сторону ворога, але тільки не «Черкаси». Весь екіпаж стояв на захисті своєї честі, Батьківщини, протистояв ворогу, який почав окуповувати нашу країну частина за частиною.

Допрем'єрний показ відбудеться у суботу, 22 лютого, о 17:00.

Перед переглядом кінострічки можна буде поспілкуватися з творчою групою, а саме: капітаном корабля Юрієм Федашем, акторами - Дмитром Совою та Євгеном Ламахом, промопродюсером - Дмитром Майстренком та продюсером Іриною Клименко.

Квитки на допрем'єрний показ воєнної драми «Черкаси» вже у продажу в касі кінотеатру або за посиланням: https://premiercity.com.ua/cherkasi-8353/

Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ «ПортCity», Сухомлинського 1, 3-й поверх.
У кінотеатрі «PremierCity» покажуть воєнну драму «Черкаси»*

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Теги: фільм, Черкаси, показ, PremierCity
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