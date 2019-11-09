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Його жертвами були декілька жінок: взяли під варту волинянина-грабіжника

Його жертвами були декілька жінок: взяли під варту волинянина-грабіжника
Нововолинський міський суд 17-го лютого обрав запобіжний захід 23-річному, раніше не судимому молодику, якого підозрюють у нападах з ножем на жінок та дівчат на вулицях міста.

Нагадаємо, затримали хлопця у ніч на 15-те лютого на місці злочину та помістили в ізолятор тимчасового тримання, - пише Буг.

Т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський розповів, що весь відділ працював у посиленому режимі. О 00:00 15-го лютого поблизу “Меридіану” затримали чоловіка. При ньому виявили ніж та скотч.

“На даний момент встановлено причетність молодика до семи епізодів, пов’язаних з нападами на жінок, скоєними цього та минулого, 2019 року. По двох вже винесено підозру.

Було проаналізовано більше 70 камер відеоспостереження, встановлених у місті. Залучено управління карного розшуку. Під час встановлення особи злочинця здійснили перевірку раніше судимих чоловіків. Однак ним виявився 23-річний не судимий мешканець Нововолинська”, – зазначає Бучинський.

Злочини молодик вчиняв періодично з минулого року, нападаючи на жінок. Слідчі встановлюють мотив кримінальних правопорушень, чи мало місце лише заволодіння майном або ж ще й сексуальний характер.

Встановлено, що один із епізодів вчинений 15-го вересня 2019 року. Чоловіку винесено підозру за частиною 3 статті 187 ККУ (розбій). На вулиці Святого Володимира підозрюваний переслідував жінку, зайшов за нею в під’їзд на проник у житло, звідки вкрав гроші в сумі більше 3500 гривень.

Хлопець також вчинив розбій на вулицях Лісна, Маяковського та мікрорайоні Шахтарському. Його жертвами стали жінки від 1989 до 2003 року народження.

Про один із нападів повідомляла у неділю, 9-го лютого, на своїй сторінці у facebook місцева мешканка Богдана. Вона розповіла, що на неї напав чоловік з ножем. 11-го лютого чоловік відібрав у жінки телефон на території міської лікарні.

17-го лютого Нововолинський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк два місяці.

Триває слідство. Розглядають причетність чоловіка до скоєння інших нападів.

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Теги: напад, розбій, жінки, Нововолинськ
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