вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські лікарі завдяки імпланту відновили пацієнтові роботу колінного суглоба. ВІДЕО

Волинські лікарі завдяки імпланту відновили пацієнтові роботу колінного суглоба. ВІДЕО
У Волинській обласній клінічній лікарні травматологи відновили пацієнтові роботу колінного суглоба.

Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.

45 хвилин знадобилося волинським хірургам, щоби відновити пацієнтові травмовані структури в колінному суглобі. Травмувався чоловік ще 18 років тому, а повторну травму мав позаторік. Унаслідок травм були пошкоджені хрестоподібна зв’язка, меніски і суглобовий хрящ. Чоловік почав відчувати біль, ходити стало важче. Тому і довелось негайно звернутись за допомогою до лікарів.

Суть операції полягає у тому, що вилучають сухожилля, з якого формують новий імплант. Його потім вживлюють у колінний суглоб.

УВАГА! ВІДЕО 18+


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: операція, лікарі, суглоб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій лікарні перебуває 2-річна дівчинка, яку посеред вулиці залишила горе-матір
Сьогодні, 16:59
На базі СНУ імені Лесі Українки пропонують організувати «школу депутата»
Сьогодні, 16:49
Волинські лікарі завдяки імпланту відновили пацієнтові роботу колінного суглоба. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Його жертвами були декілька жінок: взяли під варту волинянина-грабіжника
Сьогодні, 16:15
Хлопець хотів підкупити волинських патрульних за 200 гривень хабара
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+ У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
14 лютий, 17:21
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
14 лютий, 15:01
Волинські лікарі врятували ногу чоловікові, який постраждав у аварії. ВІДЕО 18+ Волинські лікарі врятували ногу чоловікові, який постраждав у аварії. ВІДЕО 18+
28 січень, 13:51
У райлікарні на Волині медики вперше прооперували онкохвору жінку з переломом стегна У райлікарні на Волині медики вперше прооперували онкохвору жінку з переломом стегна
21 січень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар з Луцька безкоштовно оперуватиме онкохворих
16 лютий, 23:23
 1
Кохання чи гроші: луцьких студентів запитали, що їх спонукало б одружитися
Сьогодні, 18:00
 0
На місці злочину знайшли лом та сумку: у селі на Волині обікрали будинок
Сьогодні, 17:48
 0
Пояснили, чому у мікрорайоні ЛПЗ та на Львівській – понижений тиск води
Сьогодні, 17:35
 0
Українцям з симптомами коронавірусу відмовлять у евакуації з Китаю
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8