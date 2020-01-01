Волинські лікарі завдяки імпланту відновили пацієнтові роботу колінного суглоба. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
У Волинській обласній клінічній лікарні травматологи відновили пацієнтові роботу колінного суглоба.
Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
45 хвилин знадобилося волинським хірургам, щоби відновити пацієнтові травмовані структури в колінному суглобі. Травмувався чоловік ще 18 років тому, а повторну травму мав позаторік. Унаслідок травм були пошкоджені хрестоподібна зв’язка, меніски і суглобовий хрящ. Чоловік почав відчувати біль, ходити стало важче. Тому і довелось негайно звернутись за допомогою до лікарів.
Суть операції полягає у тому, що вилучають сухожилля, з якого формують новий імплант. Його потім вживлюють у колінний суглоб.
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Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
45 хвилин знадобилося волинським хірургам, щоби відновити пацієнтові травмовані структури в колінному суглобі. Травмувався чоловік ще 18 років тому, а повторну травму мав позаторік. Унаслідок травм були пошкоджені хрестоподібна зв’язка, меніски і суглобовий хрящ. Чоловік почав відчувати біль, ходити стало важче. Тому і довелось негайно звернутись за допомогою до лікарів.
Суть операції полягає у тому, що вилучають сухожилля, з якого формують новий імплант. Його потім вживлюють у колінний суглоб.
УВАГА! ВІДЕО 18+
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