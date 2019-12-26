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19-річній дівчині з Волині, яка потрапила у жахливу аварію у Рівному, потрібна допомога

19-річній дівчині з Волині, яка потрапила у жахливу аварію у Рівному, потрібна допомога
Небайдужих просять допомогти 19-річній дівчині з Волині, яка з хлопцем потрапила у жахливу ДТП на вулиці Чорновола у Рівному.

Прохання про допомогу розмістив у своєму Facebook Дмитро Мельничук, - пише Рівне вечірнє.

Як нам стало відомо, потерпілу з міської лікарні Рівного на реанімобілі повезли до Ковеля, адже вона родом з Волині. Дівчина навчається у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука на реабілітога.

Номер картки для допомоги: 5168 7573 1361 5488 (Корець Сергій, тато Насті).


19-річній дівчині з Волині, яка потрапила у жахливу аварію у Рівному, потрібна допомога

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Теги: Рівне, аварія, волинянка, допомога, кошти
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