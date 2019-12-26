19-річній дівчині з Волині, яка потрапила у жахливу аварію у Рівному, потрібна допомога
Сьогодні, 17:11
Небайдужих просять допомогти 19-річній дівчині з Волині, яка з хлопцем потрапила у жахливу ДТП на вулиці Чорновола у Рівному.
Прохання про допомогу розмістив у своєму Facebook Дмитро Мельничук, - пише Рівне вечірнє.
Як нам стало відомо, потерпілу з міської лікарні Рівного на реанімобілі повезли до Ковеля, адже вона родом з Волині. Дівчина навчається у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука на реабілітога.
Номер картки для допомоги: 5168 7573 1361 5488 (Корець Сергій, тато Насті).
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Прохання про допомогу розмістив у своєму Facebook Дмитро Мельничук, - пише Рівне вечірнє.
Як нам стало відомо, потерпілу з міської лікарні Рівного на реанімобілі повезли до Ковеля, адже вона родом з Волині. Дівчина навчається у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука на реабілітога.
Номер картки для допомоги: 5168 7573 1361 5488 (Корець Сергій, тато Насті).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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