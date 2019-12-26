19-річній дівчині з Волині, яка потрапила у жахливу аварію у Рівному, потрібна допомога





Прохання про допомогу розмістив у своєму Facebook Дмитро Мельничук, - пише



Як нам стало відомо, потерпілу з міської лікарні Рівного на реанімобілі повезли до Ковеля, адже вона родом з Волині. Дівчина навчається у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука на реабілітога.



Номер картки для допомоги: 5168 7573 1361 5488 (Корець Сергій, тато Насті).







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