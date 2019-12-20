Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію.



З архієреєм молились: декан протоієрей Андрій Сидор, настоятель протоієрей Віктор Павленко, інше духовенство благочиння, - інформує



Зазначають, що це перший візит митрополита Михаїла у це село після переходу релігійної громади до Православної церкви України.



У проповіді владика розповідав про притчу із недільного Євангелія від Луки. Якщо глянути на подію про блудного сина зі сторони, то бачимо, що молодший син, не маючи життєвого досвіду, взяв частину майна і пішов насолоджуватись життям. Коли витративши усе, після критичної ситуації, повернувся додому, то батько знайшов для нього теплі слова: «Загубився і знайшовся, був мертвий і воскрес». Сьогодні і нам не вистачає такого батьківського тепла. Буває, що до батьків звертаємось, коли їх уже немає, а треба за життя шанувати і не забувати, – зазначив владика.



Церковні відзнаки архіпастир вручив настоятелеві та активним парафіянам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У громаді Різдва Пресвятої Богородиці у селі Новостав на Горохівщині, що торік в числі перших возз'єдналася із ПЦУ, митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію.З архієреєм молились: декан протоієрей, настоятель протоієрей, інше духовенство благочиння, - інформує Волинська єпархія ПЦУ. Зазначають, що це перший візит митрополита Михаїла у це село після переходу релігійної громади до Православної церкви України.У проповіді владика розповідав про притчу із недільного Євангелія від Луки. Якщо глянути на подію про блудного сина зі сторони, то бачимо, що молодший син, не маючи життєвого досвіду, взяв частину майна і пішов насолоджуватись життям. Коли витративши усе, після критичної ситуації, повернувся додому, то батько знайшов для нього теплі слова: «Загубився і знайшовся, був мертвий і воскрес». Сьогодні і нам не вистачає такого батьківського тепла. Буває, що до батьків звертаємось, коли їх уже немає, а треба за життя шанувати і не забувати, – зазначив владика.Церковні відзнаки архіпастир вручив настоятелеві та активним парафіянам.

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